Nokia, üst üste duyurduğu akıllı telefonlarıyla 2018'e hızlı başladı. Şimdi de, Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 8 Sirocco'ya göz atıyoruz.

Nokia'nın beklenen amiral gemisi Nokia 8 Sirocco tanıtıldı. Köşeden köşeye kavisli ekranla gelen telefon, tasarımıyla dikkat çekiyor. Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan Nokia 8 Sirocco'nun arka tarafında ise kavisli bir cam bulunuyor. Samsung'un Edge serisi telefonlarına benzer bir tasarımla gelen telefon, HMD'nin iddiasına göre bugüne kadar geliştirilen en agresif tasarıma sahip.

Nokia 7 Plus'taki gibi 12 ve 13 MP'lik iki adet arka kamera bulunduran cihazın önünde ise, ultra geniş açılı 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Kulaklık girişi bulunmayan telefon, tanıtılan diğer modellerin aksine, IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikası ve Qi kablosuz şarj desteğine sahip.

Gücünü Snapdragon 835'ten alacak olan Nokia 8 Sirocco, günümüzün en güçlü işlemcilerinden birini kullanmasına rağmen, yakın zamanda tanıtılan diğer rakiplerinin gerisinde kalıyor. Samsung ve Sony gibi üreticiler Snapdragon 845'li telefonlarını tanıtırken, Nokia'nın neden 835 tercih ettiği ise merak konusu.

Tanıtılan diğer Nokia modelleri gibi Android 8.0 Oreo ile gelen ve Android One platformundaki Nokia 8 Sirocco, kendi fiyat aralığının en güçlü telefonu olmaya aday. Nisan ayında satışa çıkacak olan telefonun fiyatı ise 749 €.

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