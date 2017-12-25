Tesla’dan Sürücülere Zeka Fışkıran Yeni Yıl Sürprizi!

Tesla’nın dijital ekranında yeni yıl için sürpriz içinde sürpriz sunuldu. Sürücüler, araçlarının ekranlarında kendi arabalarını bir anda Noel Baba arabası olarak gördüler. Elon Musk ise bu sürpriz ile ilgili bir açıklama yaptı.

Elektrikli otomotiv sanayinin tartışmasız lideri Tesla, sürprizleri seviyor. Firmanın bütün araçlarında bulunan ve ortak bir ekosistem haline gelen kontrol paneli, yeni yıl için güzel ve aynı zamanda güldüren sürprizlerle güncellendi.

Şirketin otonom sürüş teknolojisi üzerinde sürekli çalıştığını ve gün geçtikçe sürücüden bağımsız bir sistem kurmaya devam ettiğini biliyorsunuz. Yeni yıl için her sene sürücülerine nükteli hediyeler sunmayı adet edinen Tesla, bir yazılım güncellemesi ile yüzleri güldürmeyi başardı.

"Yeni Tesla yazılım güncellemesini aldığınızda, Ho Ho Ho'ya dokunun. Sürpriz yumurta içinde sürpriz yumurta var, ancak komik değil"

(Easter Egg: Paskalya yumurtası)

Elon Musk’ın ifade ettiği sürpriz yumurtalardan ilki, aracı çalıştırdığınız anda sürücü panelindeki tablette beliren yeni yıl süsleri:

Elbette bu süslerin hepsi etkileşim için dokunmanızı bekliyor. Geyik simgesine tıkladığınızda aracın içinde bir yeni yıl şarkısı çalmaya başlıyor ve kokpitteki dijital gösterge bir anda Noal Baba moduna dönüyor. Sürücüler bu modu, sesli komut sistemini kullanıp “Ho Ho Ho” diyerek açabiliyorlar. Direksiyon ardındaki ekranda bulunan 3 boyutlu Tesla aracı bir anda Noel Baba arabasına dönüşüyor.

Sürücüler sağa ya da sola sinyal verdiklerinde, sinyal sesi yerine yeni yıl zilleri çalmaya başlıyor, yol göstergesinde karşınıza geyikler çıkmaya devam ediyor. Karşınıza çıkan geyikler ise Tesla sensörlerinin algıladığı diğer otomobiller oluyor.

Burada diğer araçlara da ağır bir gönderme yapıldığı düşünülebilir. Çünkü sürücü olarak siz bir Noel Baba oluyorsunuz, diğer araçlar da geyikleriniz. Gerçekten bu şakadan zeka fışkırıyor.

Ayrıca 2017 model Tesla Model S ile Ankara'da çektiğimiz test sürüşünü, otopilot sistemi ile mücadelemizi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: