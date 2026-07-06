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Tam 10 Adet PS4 ve PS5 Oyununun Bir Ay İçinde Sunucuları Kapatılacak: İşte Son Tarihler!

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Yakın tarihte pek çok PS4 ve PS5 oyununun sunucuları kapatılacak ve bu oyunlar artık mağazada da yer almayacaklar.

Tam 10 Adet PS4 ve PS5 Oyununun Bir Ay İçinde Sunucuları Kapatılacak: İşte Son Tarihler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son birkaç haftadır dijital oyun çağının en can sıkıcı tarafıyla yüzleşiyoruz... Üstelik yakında bazı oyunların dijital mağazada fişi çekilmek üzere.

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Temmuz ve Ağustos 2026 aylarında, birçok popüler PS4 ve PS5 oyununun çevrim içi servisleri kalıcı olarak kapatılıyor. Ayrıca artık mağazada yer almayacakları için satın almak da mümkün olmayacak. Eğer bu oyunlarda gözünüzün kaldığı bir platin kupa varsa elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

İçerikten Görseller

Tam 10 Adet PS4 ve PS5 Oyununun Bir Ay İçinde Sunucuları Kapatılacak: İşte Son Tarihler!
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Yakında kapatılacak PS4/PS5 oyunları

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  • DiRT Rally 2.0 (PS4): 8 Temmuz
  • Madden NFL 23 (PS5, PS4): 13 Temmuz
  • New World: Aeternum (PS5): 20 Temmuz
  • Let It Die (PS4): 30 Temmuz
  • PS Stars (PS5, PS4): 31 Temmuz
  • Tearaway (PS4, PS Vita): 13 Ağustos
  • NBA 2K Playgrounds 2 (PS4): 20 Ağustos
  • WWE 2K Battlegrounds (PS4): 20 Ağustos
  • NHL 22 (PS5, PS4): 31 Ağustos
  • NHL 23 (PS5, PS4): 31 Ağustos

Üstteki listede gördüğünüz üzere sadece oyunlar değil, PlayStation’ın sadakat programı PS Stars da kapanmak üzere. Biriktirdiğiniz ve harcamadığınız puanların 31 Temmuz itibarıyla tamamen silineceğini hatırlatalım.

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