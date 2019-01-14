115 Suçtan Aranan 'Hayalet' Kod Adlı Türk Hacker Yakalandı

Tam 8 yıldır devam eden sürek avı sonuçlandı ve 'Hayalet' lakaplı hacker Ceyhun T. yakalandı.

Siber korsanlık temelli tam 115 suçtan 8 yıldır aranan Ceyhun T. İstanbul'da yakalandı. 2010 yılından beri her yerde aranan ünlü hacker'ın yakalanması için son aylarda 10 kişilik bir siber timin harıl harıl çalıştığı biliniyordu.

Her şey 2010 yılında Survivor'a da katılan, 'ünlülerin spor eğitmeni' İhsan Tarkan'ın cüzdanının çalınmasıyla başladı. Sonraki dönemde Tarkan'ın ehliyetini kullanarak çeşitli suçlar işleyen ve Tarkan'ı zanlı konumuna düşüren Hayalet'e dair birçok ilginç bilgiye de ulaşıldı.

İddialara göre ilk suçunu 2010'un Şubat ayında işleyen Ceyhun T.'nin kendine ait bir bilgisayarı veya akıllı telefonu bulunmuyor. İşlediği bütün siber suçları internet kafelerden ve kendisine ait olmayan hesaplarla işlediği düşünülen Ceyhun T.'nin 4 suçtan kesinleşmiş 5 yıl 6 aylık hapis cezası bulunuyor.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Polisleri'nin uzun süreli çalışması sonucu yakalanan Ceyhun T'nin Esenyurt'ta lüks bir rezidans daire kiraladığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Polisleri'nin adresi tespit ederek operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.