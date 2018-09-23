Tasarımcıların göz bebeği olan Adobe uygulamalarını kullanmak hiç de kolay değil. Bu konuda yardımınıza yetişecek bir eğitim paketi çok ciddi bir indirime girdi.

Adobe Creative Cloud bünyesinde bulunan uygulamalar, fotoğraf düzenleme ve tasarım işleri için en işlevsel ve en popüler uygulamalar olarak görülüyor. Photoshop, Premiere, After Effects ve daha birçok Adobe uygulaması, yaratıcılığınızı konuşturmanız için biçilmiş kaftan. Ancak bu uygulamaları kullanmak o kadar da kolay değil, işte tam da bu yönde kendinizi geliştirmenizi sağlayacak muhteşem bir eğitim programı %98 indirime girdi.

Her biri 199 dolara satılan toplamda 11 farklı eğitimin bulunduğu 2200 dolarlık eğitim paketi, kısa süreliğine %98 indirimle 39 dolara satılıyor. Ömür boyu erişim sağlayabileceğiniz eğitim, Adobe uygulamaları konusunda uzmanlaşmanızı sağlayacak.

70 saatten fazla süren eğitimler sonucunda Adobe uygulamalarını eskisinden çok daha iyi bir şekilde kullanabiliyor olacaksınız. Pazartesi gününe kadar geçerli olacak indirimle eğitimi 39 dolara satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.