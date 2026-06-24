[16-23 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 16-23 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede son günlerin popüler oyunu MECCHA CHAMELEON bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|MECCHA CHAMELEON
|3.99$
|-
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Path of Exile 2
|29.99$
|-
|Forza Horizon 6
|48.99$
|-
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Battlefield 6
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|007 First Light
|39.99$
|-
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Hearts of Iron IV
|34.99$
|6.99$ (-%80)
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|24.99$ (-%50)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.