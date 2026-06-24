[16-23 Haziran 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 16-23 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede son günlerin popüler oyunu MECCHA CHAMELEON bulunuyor.

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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim MECCHA CHAMELEON 3.99$ - EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80) Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) Path of Exile 2 29.99$ - Forza Horizon 6 48.99$ - Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70) Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) Battlefield 6 69.99$ 34.99$ (-%50) 007 First Light 39.99$ - Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39.99$ 7.99$ (-%80) The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90) Hearts of Iron IV 34.99$ 6.99$ (-%80) Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90) Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Football Manager 26 49.99$ 24.99$ (-%50)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.