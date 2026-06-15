Apple, bu sonbaharda yayınlayacağı yeni güncellemeler ile 16 cihazının güncelleme desteğini sona erdiriyor.

Apple bu sonbaharda yayınlayacağı yeni güncellemeler ile tam 16 popüler cihazın fişini çekmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

WWDC etkinliğinde tanıtılan yeni 27 serisi işletim sistemleri, bazı Apple kullanıcıları için yolun sonu anlamına geliyor. Neyse ki iPhone sahipleri bu kez şanslı, iOS 27 tüm eski modelleri desteklemeye devam ediyor ancak diğer ürün gruplarında tam bir "kıyım" yaşanacak desek yanlış olmaz. Gelin güncelleme desteği sona erecek cihazlara bir göz atalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

watchOS 27

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Ultra (1. nesil, 2022)

Apple Watch SE (2. nesil, 2022)

iPadOS 27

iPad Air (3. nesil, 2019)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil, 2018)

iPad Pro 11 inç (1. nesil, 2018)

iPad (8. nesil, 2020)

iPad mini (5. nesil, 2019)

macOS 27

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020)

iMac (2020)

Mac Pro (2019)

tvOS 27