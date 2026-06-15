Apple bu sonbaharda yayınlayacağı yeni güncellemeler ile tam 16 popüler cihazın fişini çekmeye hazırlanıyor.
WWDC etkinliğinde tanıtılan yeni 27 serisi işletim sistemleri, bazı Apple kullanıcıları için yolun sonu anlamına geliyor. Neyse ki iPhone sahipleri bu kez şanslı, iOS 27 tüm eski modelleri desteklemeye devam ediyor ancak diğer ürün gruplarında tam bir "kıyım" yaşanacak desek yanlış olmaz. Gelin güncelleme desteği sona erecek cihazlara bir göz atalım.
İçerikten Görseller
watchOS 27
- Apple Watch Series 6 (2020)
- Apple Watch Series 7 (2021)
- Apple Watch Series 8 (2022)
- Apple Watch Ultra (1. nesil, 2022)
- Apple Watch SE (2. nesil, 2022)
iPadOS 27
- iPad Air (3. nesil, 2019)
- iPad Pro 12.9 inç (3. nesil, 2018)
- iPad Pro 11 inç (1. nesil, 2018)
- iPad (8. nesil, 2020)
- iPad mini (5. nesil, 2019)
macOS 27
- MacBook Pro (16 inç, 2019)
- MacBook Pro (13 inç, 2020)
- iMac (2020)
- Mac Pro (2019)
tvOS 27
- Apple TV HD (2015)
- Apple TV 4K (1. nesil, 2017)