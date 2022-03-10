1967 model Ford Mustang, İngiliz bir firma tarafından baştan yaratıldı. Elektrik motoru entegre edilen araç, bu haliyle de oldukça güçlü. Sadece 500 adet üretilecek elektrikli Mustang'in fiyatı ise 350 bin sterlinden başlıyor.

Londra merkezli otomobil modifikasyon şirketi Charge, dünyanın en ikonik spor otomobillerinden bir tanesi olan 1967 model Ford Mustang'i kelimenin tam anlamıyla baştan yarattı. Birkaç yıldır üzerinde çalıştığı projeyi nihayet tamamlayan Charge, otomobil tutkunlarının gündemine oturmayı başaracak gibi görünüyor. Zira yenilenen Ford Mustang, kelimenin tam anlamıyla ağzınızın suyunu akıtacak türden.

Modifiye edilen Ford Mustang'in orijinaliyle benzeyen tek yanı, dış görünüşü. Öyle ki bu araca dışarıdan baktığınızda bunun herhangi bir 1967 model Mustang olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak gerçek, bundan çok farklı. Araçta ultra güçlü bir çift elektrik motoru, bu motorlara uyarlanmış süspansiyon ve diğer aksamlar yer alıyor. Aracın iç tasarımı da orijinal versiyondan hayli farklı.

Karşınızda baştan yaratılan 1967 model Ford Mustang

Ford Mustang, içten yanmalı motora sahipken zaten bir canavardı. Bunun farkında olan Charge, elektrik motoru entegrasyonunda da bir canavar yarattı. Öyle ki bu araçta bulunan çift elektrik motoru, Mustang'a tam 536 beygir güç sağlıyor. Aracın tork değeri ise 1.500 Nm. Charge'a göre elektrikli Mustang'in 0-100 km/sa süresi yalnızca 3,9 saniye.

Aracın iç tasarımına baktığımızda; oldukça modern bir yapı ile karşılaşıyoruz. Lüks kumaş kaplama koltuklar, aracı olduğundan da konforlu gösteriyor. Orta konsolda yer alan devasa multimedya ekranı hem eğlence hem de araçla ilgili bilgiye imkan tanırken, dijital gösterge ekranı da dikkatlerden kaçmıyor.

1967 model Ford Mustang, 64 kWh bataryası ile de kullanıcıları mest edecek gibi görünüyor. Charge'ın açıkladığı veriye göre bu elektrikli otomobil, tam şarj ile 320 kilometre civarında yol yapabiliyor. 50 kW'ye kadar DC hızlı şarj imkanı sunan Ford Mustang için süre-yüzde açıklaması yapılmadı.

Charge, 499 adet daha tamamen elektrikli Ford Mustang inşa edecek. An itibarıyla siparişe açılan otomobillerin fiyatı ise 350 bin sterlinden başlıyor...

Elektrikli Ford Mustang için hazırlanan tanıtım videosu: