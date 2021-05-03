Uzun yıllar başarıyla yayınlanan ve finali biraz üzse de kendine dünya çapında büyük bir hayran kitlesi yaratan Supernatural dizisinde bir araç değil, karakterlerden biri olarak izlediğimiz Chevrolet marka 1967 Impala modelinin özelliklerine, dizideki rolüne ve ülkemizdeki ikinci el fiyatlarına yakından bakalım.

2005'te başlayıp 2020'de pek tatmin edici bir final yapmayan Supernatural dizisinin ya hayranısınızdır ya da en azından birkaç sezon izlemişsinizdir. Çünkü yayınladığı yılları düşündüğümüz zaman dünya çapında ses getiren çok az yapım vardı. Supernatural ses getirdi çünkü işlediğ konular adı gibi doğa üstüydü.

Supernatural hikayesinden de kısaca bahsedeceğiz ama bu yazının konusu dizi değil, dizinin bir karakteri olarak gördüğümüz Chevrolet marka 1967 Impala modeli. Dizide istisnasız her bölümde gördüğümüz 1967 Impala yalnızca ana karakterlerin kullandığı bir araç değildi, o da bir ana karakterdi. Supernatural’ın hikayesine, bu efsane modelin özelliklerine ve eğer niyetliyseniz ülkemizdeki ikinci el fiyatlarına yakından bakalım.

Supernatural hikayesinde Amerikan rüyasının sembolü olan araba:

Çocuk masallarında gördüğümüz, yok artık bu kadarı da olmaz dediğimiz tüm yaratıklar burada, bizimle birlikte yaşıyorlar. Bu yaratıklara karşı bizi koruyan ise babalarından miras aldıkları yaratık avlama işini başarıyla sürdüren Sam ve Dean Winchester kardeşler. İlk zamanlar yalnızca doğa üstü yaratıklarla savaşan kardeşler, dizinin ilerleyen sezonlarında kıyameti önlemek gibi hayal etmesi bile güç olan şeyler de yapıyorlar.

Dizi aslında klasik bir Amerikan hikayesi. Hem karakterler hem de olaylar buram buram Amerika kokuyor. Böyle klasik bir hikayeye doğa üstü öğelerin bu kadar iyi bir şekilde yerleştirilmesi ise dizinin başarısı oluyor. Dizide ana karakterlerin Sam ve Dean Winchester kardeşler olduğunu söyledik. Ancak bir ana karakterimiz daha var, o da Chevrolet marka 1967 Impala.

1967 Impala Supernatural dizisi ile nasıl ikon haline dönüştü:

Sam ve Dean Winchester kardeşlerin havalı silahları, avcı kıyafetleri ve 1967 Impala model bir arabaları var. Araba da tıpkı meslekleri gibi babalarından onlara miras kaldı. Ancak bu araba onların yalnızca ayağını yerden kesmiyor. Dizi boyunca görüyoruz ki 1967 Impala, Winchester kardeşlerin üçüncüsü konumunda.

Son birkaç sezon dışında Sam ve Dean Winchester kardeşler, dizi boyunca göçebe bir hayat sürüyorlar. Nerede bir yaratık olay çıkardıysa atlıyor 1967 Impala model arabalarına ve oraya gidiyorlar. Evi olmayan bu kardeşler çoğu zaman otelde kalsalar da bazen baba mirası arabaları onların evi oluyor ve orda uyuyorlar.

Aslında bu arabanın hem kardeşler hem de dizi izleyicileri için yarattığı bir ev hissi var. Çünkü ev, her kültürde kutsaldır. Ev; ailenizin olduğu, güvende olduğunuz, mutlu olduğunuz, huzurlu olduğunuz özel bir yerdir. Sam ve Dean Winchester kardeşler de bu arabaya bakınca bir ev görüyor ve tüm bu saydığımız şeyleri hissediyorlar.

1967 Impala, dizide her an aksiyonun tam ortasında yer alıyor:

1967 Impala için ana karakterlerden biri gibi dememizin nedeni yalnızca Sam ve Dean Winchester kardeşlere ve izleyiciye ev hissi vermesi değil, aynı zamanda bu arabanın her zaman aksiyonun tam ortasında yer alıyor olması. Yaratıklardan kaçan kardeşlerin kurtulma umudu oluyor, bagajında saklı silahlarla mücadeleye katılıyor ve hatta kült filmlerdeki femme fatale karakterler gibi Dean bu arabaya ‘Baby’ diyor.

Kül tablasına doldurulan yaratıklar, havalandırmaya tıkılan hayaletler, arabaya giremeyen şeytanlar ve daha nicesi, 1967 Impala modelini ana karakterlerden biri haline getiriyor. Hatta öyle ki dizinin bir bölümünde tüm yaşananları arabanın gözünden izlediğimiz bir bölüm bile var. Dean Winchester’ın arabanın içine sıkıştığı bölüm ise dizinin en eğlenceli anlarından bir tanesi.

Supernatural'da aslında tek bir 1967 Impala kullanılmıyor:

SIkı hayranlar bu bölümde üzülecekler. Çünkü aslında dizide kullanılan tek bir 1967 Impala yok. Hatta kullanılan tüm o arabalardan yalnızca iki tanesi çalışır durumda. Diğerleri bu modele çok benzeyen farklı araçlardan oluşuyor. Hatta bazı sahneler için kullanılan tavanı ve kapısı olmayan bir araç bile var.

Dizide toplam 6 farklı Impala modeli kullanıldı. Bunlardan bazılarının orijinal rengi farklı olduğu için siyaha boyandı. Sıkı durun; bir hayran teorisine göre bazı bölümlerde arabanın çıkardığı ses 1965 Impala modeline benziyor. Eğer bu teori doğruysa dizide gördüğümüz her araba 1967 Impala olmayabilir. Yine de bu durum, bu aracın bir ikon haline geldiği gerçeğini değiştirmeyecektir.

Dizide kullanılan 1967 Impala'nın özellikleri:

Aracın tam adı 1967 Chevrolet Impala SS 427.

7. nesil E segment.

GM Chevrolet Big-Block V-8 427 motora sahip.

Araç uzunluğu 5415 mm, genişliği 2029 mm, yüksekliği 1382 mm, bagaj hacmi 490 lt, boş ağırlığı 1853 kg.

Hardtop Coupe karoser tipi kullanılıyor.

Aracın silindir hacmi 6996cm3, valf sayısı ise 16.

Beygir gücü 385 HP / 5200 rpm, maksimum tork 624 nm / 3400 rpm maksimum hız 215 km.

Yakıt deposu 76 lt hacme sahip, arkadan itişli çekiş tipi.

Şehir içi 100 km başına yakıt tüketimi: 18.5 litre

18.5 litre Şehirler arası 100 km başına yakıt tüketimi: 16.3 litre

Halk arasında Impala 67 olarak da geçen, tam adı 1967 Chevrolet Impala SS 427 olan 1967 Impala modelinin özellikleri genel olarak bu şekilde. Özelliklerine baktığımız zaman aynı dönem çıkan ve bugün bir klasik halini alan Amerikan arabaları ile benzer özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Elbette bu arabayı ikon yapanın yalnızca teknik özellikleri olmadığını tekrar hatırlatalım.

1967 Impala'yı Türkiye'de almak isterseniz fiyatlar da şu seviyede:

Chevrolet ve Impala kolektörlerinin elinde pek çok farklı kondisyonda 1967 Impala olduğu biliniyor. Ancak ikinci el araba satış sitelerine baktığımız zaman en fazla birkaç tane 1967 Impala olduğunu görüyoruz. Bu araçların fiyatları da 350 ile 600 bin TL arasında değişiyor.

Klişe olacak ama klasik Amerikan arabalarının su gibi benzin tükettiği gerçeğini göz önüne alırsak ülkemizde 1967 Impala alsanız bile kullanmanın maliyeti epey yüksek olacaktır. Ancak avantajları değerlendirerek bu modeli kiralamanız mümkün. Bir 1967 Impala kiralayarak en azından birkaç günlüğüne kendinizi Sam ve Dean Winchester kardeşlerden biri gibi hissedebilirsiniz.

Kült fantastik dizilerden biri olan Supernatural’da gördüğümüz ve bu dizi ile bir ikon haline gelen Chevrolet marka 1967 Impala modelinin dizideki hikayesini, özelliklerini ve ülkemizdeki ikinci el piyasasını anlattık. Diziler sayesinde ikona dönüşmüş farklı araba modellerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.