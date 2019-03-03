1997'de Gerçekleşen İlginç UFO Vakası: Phoenix Işıkları

Kameraların ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte UFO görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğraf ve videoların sayısı da oldukça arttı. Fakat tarihin en önemli UFO olaylarından biri olan Phoenix Işıkları, teknolojinin sağladığı imkanların günümüze kıyasla daha az olduğu 1997 yılında yaşandı. Gelin bu gizemli olaya birlikte göz atalım.

13 Mart 1997'de ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde yaşanan olay, uzay ve havacılık tarihine 'Phoenix Lights', yani Phoenix Işıkları olarak geçti. Havada görülen dairesel turuncu ışıklar halkı telaşa sürüklemişti ve insanlar kolluk kuvvetlerine haber vermek için telefonlara sarılmıştı.

O dönem kullanılan altyapı, böyle bir yoğunluğu kaldıramamış ve santraller kilitlenmişti. İnsanlar ne yapmaları gerektiğini bilmeden dururken ünlü haber kanalı CNN, gökyüzünde yaşanan bu ilginç olayı canlı yayınla seyircilerine aktarmıştı.

Yerel saatle 19.30'da gözlemlenmeye başlayan turuncu ışıklar, 22.30'a kadar gözlemlenebilmiş ve Las Vegas’tan Phoenix’e kadar geniş bir bölgede büyük paniğe yol açmıştı. Daha sonra ortaya çıkan raporlara göre durumu kolluk kuvvetlerine bildiren ilk kişi Nevada'daki eski bir polis memuruydu.

ABD medyasında olaydan sonra çıkan haberler tüm dünyaya yayılmış ve UFO konusunda tecrübeli yapan araştırmacılar bu olayı incelemeye koyulmuştu. Yapılan araştırmalarda turuncu ışıkların sıralanarak 'V' şeklini oluşturduğu ve bu şeklin genişliğinin 2 - 3 metre arasında olduğu tespit edilmişti.

Olayı gözlemleyenlerden gelen raporların benzerlik göstermesi, araştırmaların en dikkat çeken noktasıydı. Radarlara yansımadığı halde insanlar tarafından görülen bu ışıklar, dönemin Arizona valisi Fife Symington'ı bir açıklama yapmaya yöneltmişti. Symington, yaptığı açıklamada yaşanan olayın UFO ile ilgisi olmadığını ve yaşananların ilginç bir doğa olayı olabileceğini söylemişti. Ayrıca basın toplantısı sırasında Symington'a uzaylı kılığına girmiş bir kişi de eşlik etmişti.

Symington, görevinden ayrıldıktan sonra olay hakkında farklı bir açıklama yapmış ve görevinden dolayı bu şekilde konuşmak zorunda kaldığını, aslında bu ışıkların dünya dışı bir yerden gelmiş olabileceğini düşündüğünü belirtmişti.

Tarihin en önemli UFO olaylarından biri olan Phoenix Işıkları hâlâ gizemini koruyor. Yaşanan olayın orijinal görüntülerine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Sizin bu olay hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyoruz.