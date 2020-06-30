Kırıkkale’de yaşayan bir otomobil tutkunu olan Fatih Yunus Güzel, fabrikadan çıktığı ilk günkü orijinalliğini koruyan 1997 model Tofaş Doğan SLX’i 70 bin TL'ye satın aldı. Güzel, oldukça yüksek bir bedelle aldığı aracını kullanmaktan ziyade sergiliyor.

Tofaş marka araçların oldukça ilginç fiyatlara satılmasına artık alıştık diyebiliriz. Yüksek fiyata satılan Tofaş otomobiller genellikle restore edilmiş şekilde karşımıza çıkarken, şimdi ise ilk günkü orijinalliğini korumayı başaran bir araç ile karşı karşıyayız.

Haberimize konu olan 1997 model Tofaş Doğan SLX’in ilk sahibi, aracı satın aldığı günden bugüne kadar fabrikadan çıktığı haliyle korumayı başardı. Koltuklarındaki naylonları dahi duran araç geçtiğimiz haftalarda ise 70 bin TL fiyatla satıldı.

Tüm orijinalliğini koruyan 1997 model Tofaş Doğan SLX’i, Kırıkkale’den Fatih Yunus Güzel satın aldı. Sadece 8 bin 500 kilometre yol almış olan 1997 model Tofaş Doğan SLX'in değişen hiçbir parçası olmadığı gibi koltuklarındaki naylonları dahi hala duruyor.

70 bin TL'ye 1997 model Tofaş Doğan SLX’i satın alan Fatih Yunus Güzel, aracın boyasının dahi fabrikada boyası olduğunu söyledi. Aracın ilk sahibinin aracı çok güzel koruduğunu söyleyen Güzel, bundan sonrada kendilerinin aracı koruyacağını söyledi.

1997 model Tofaş Doğan SLX’i iş yerindeki bir otomobil sehpasında sergileyen Güzel, “Bunun bezi var, arada sırada tozunu alıyoruz. Arada da çalıştırıyoruz sıkıntı olmasın diye. Sehpada yatırıyoruz şu an için” dedi. Aldığı ilk günden beri otomobil için talipler olduğunu söyleyen Güzel, otomobili kâr elde etmek için almadığını, sevdiği için aldığını da sözlerine ekledi.