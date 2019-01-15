Üç Kameralı iPhone'un Muhtemel Kamera Tasarımı

Akıllı telefon pazarında kameralar kullanıcılar için belirleyici bir etmen halini almaya başladı. Bununla birlikte şirketler de kameralarını olabildiğince geliştirmeye çalışıyor. Çıkan haberlere göre Apple da bu trende uyanlardan.

Çıkan birçok habere göre, 2019’da çıkacak iPhone modellerinden en azından bir tanesi üç lensli kamera tasarımına sahip olacak. Akıllı telefonlarla ilgili sızıntı haberler yapmasıyla bilinen Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), Apple’ın üçlü kamera tasarımının nasıl olacağı üzerine çalıştığını söyledi.

Bu ayın başlarında, Hemmerstoffer, kare biçimli muhtemel kamera tasarımı prototipini paylaşmıştı. Bugün ise Hindistan sitesi CompareRaja ile birlikte Apple’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen bir tasarımın görselini paylaştı.

Paylaşılan görsele göre çentik incelmiş ve üç lensli arka kamera cihazın tam ortasına konumlandırılmış. Üç lensli kamera, ortalarında flaş olmak üzere yatay olarak aranje edilmiş. Telefonun altında mikrofon bulunurken, sol tarafında ses açma/kapama, sağ tarafına güç tuşu konumlandırılmış.

2019 için planlanan üç iPhone modeli hala EVT (Engineering Validation Test, Mühendislik Onaylama Testi) aşamasında. İddialara göre ise Apple tasarım konusunda henüz kararını vermiş değil. Site, sızdırılan iki prototipin de kullanılacağını ve farklı modeller olarak piyasaya sürüleceğini ya da içlerinden bir tanesinin eleneceğini iddia etti.

Wall Street Journal’da yer alan iddialara göre, sadece bir model üç lensli kameraya sahip olacak ki bu da yeni nesil iPhone Xs Max olacak. Yeni jenerasyon iPhone XS ve XR iki lensli kameraları kullanmaya devam edecek. Apple, üç lensli kamerayı üst segment cihazında kullanacak.

Tabii ki sızdırılan bu tasarımların Apple’ın 2019’da kullanacağı modellere ait olup olmadığı kesin değil fakat şirket cihazların final tasarımlarına karar verme aşamasındaki Hemmerstoffer’ın Apple’ın tedarik zincirinde yer alan kaynaklarından aldığı haberlerin doğru olmasıyla bilindiğini de unutmamak gerekir.

Şu an için üç lensli kamera haberleriyle ilgili farklı kaynaklardan bilgi gelmedi, bilginin kesinleşmesi için biraz daha beklemek gerekiyor.