Opel'in popüler araçlarından Corsa'nın 2020 modelleri, Türkiye'de satışa sunuldu. Makul sayılabilecek fiyat seçenekleriyle dikkatleri çeken yeni Corsa, sürücülere farklı motor seçenekleri sunuyor.

Kısa süre önce sizlere, Toyota'nın Türkiye pazarında satışa sunduğu Corolla Hatchback modelinin Türkiye fiyatından bahsetmiştik. Şimdi de başka bir otomobil devi olan Opel'in, Türkiye'de de popüler olan Corsa modelinin yeni fiyatlarını sizlere aktaracağız. 2020 model Corsa'nın açıklanan Türkiye fiyatları, tüketicileri cezbedecek cinsten.

Opel'in İstanbul'da düzenlediği bir etkinlikle Türkiye pazarına giriş yapan yeni Corsa, tüketicilere dört farklı versiyon ile sunulacak. "Essential", "Edition", "Elegance" ve "Ultimate" olarak isimlendirilen bu versiyonlar, donanımsal özellikler ve motor güçleri açısından farklılıklar içeriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, 2020 model Opel Corsa'nın fiyatlarına yakından bakalım.

Karşınızda Opel Corsa

Sürücüler, yeni bir Opel Corsa almak istedikleri takdirde 1.2 litrelik benzinli ya da 1.5 litrelik dizel motor seçeneklerinden bir tanesini tercih edebilecekler. Opel, 2020 model Corsa'nın dizel motorlu tek bir seçeneğini ülkemizde satışa sunarken, benzinli seçeneklerde farklı donanımsal tercih seçeneklerinin olması dikkat çekiyor.

2020 Model Opel Corsa, şu fiyatlarla sahiplerini bekleyecek