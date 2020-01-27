Tokyo 2020'de Çevre Dostu Olimpiyat Meşalesi Kullanılacak

Bu sene Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda iklim değişikliğine dikkat çekmek için bazı çevre dostu adımlar atılacak. Bu adımlardan en büyük ve en semboliği, olimpiyat meşalesinin hidrojenle yakılacak olması.

İklim değişikliği, herkesin dikkate alması gereken hassas bir konu. Gezegene dair güncel veriler, şimdi harekete geçilmezse her şey için çok geç olabileceğini söylüyor. Bu nedenle yıllardır devamlılık gösteren etkinlik ve organizasyonlarda insan kaynaklı iklimsel değişikliğine dikkat çekmek için bazı adımlar atılıyor.

Bu adımlardan biri de bin yıllar öncesine dayanan, günümüzdeki hâli ilk olarak 1896 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda atılacak. Alınan karara göre bu sene Japonya’da gerçekleştirilecek olan oyunlarda kullanılacak olan Olimpiyat meşalesinde karbon salınımı gerçekleştirmeyen hidrojen yakıtı kullanılacak.

'Düşük karbon salınımlı Japonya' için bir adım daha:

Böyle bir girişim, Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez gerçekleştirilmiş olacak. 500 adet hidrojenle çalışan arabayı etkinlikte kullanıma açacak olan Japonya, hidrojenli Olimpiyat meşalesiyle birlikte düşük karbon salınımına yönelik girişimlerine bir yenisini daha eklemiş olacak.

Tokyo 2020 oyunlarını organize eden yetkililer, etkinlikte ortaya çıkacak karbon salınımını sıfıra indirmeyi ve çevresel sorunlar hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Meşalede kullanılacak hidrojen, Fukuşima’da bulunan bir yenilenebilir enerji tesisinden temin edilecek. Hidrojenin daha önce çevresel felaketlerin meydana gelmiş olduğu bu kentten temin edilecek olması, sembolik bir anlam taşıyacak.

Olimpiyat Oyunları’nda çevre adına atılacak diğer adımlar:

Etkinlikte atılacak diğer önemli adımların arasında; sporcuların kaldığı yerlerdeki yatakların yapımında yenilenebilir karton kullanılması, madalyaların geri dönüştürülmüş tüketici elektroniği ürünlerinden üretilmesi, meşalelerin alüminyum atıklarından yapılması gibi girişimler yer alacak.

Olimpiyat meşalesi, 26 Mart’ta yolculuğuna başlayacak ve Japonya’nın 47 kentini gezdikten sonra 24 Temmuz’daki açılış törenine getirilecek. Bu atılım, umuyoruz ki dünya çapında etkinliği izleyen herkese iklim değişikliği hakkında bir miktar farkındalık kazandıracak.