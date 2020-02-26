Toyota'nın dünya genelinde en çok tercih edilen modellerinden bir tanesi olan Corolla'nın 2020 model hatchback versiyonu, Türkiye pazarına giriş yaptı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Corolla Hatchback'in fiyatı ise sıfır araç almak için gözünü karartan tüketicilere hitap edecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, uzunca bir süredir Türkiye pazarının da oyun kurucularından bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü otomobillerle tüketicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarırken, satış sonrası desteği ve araçlarının arıza oranının düşük olması ile de ön plana çıkıyor. Toyota Carolla da bunlardan birisi.

Toyota'nın hiçbir zaman eskimeyen ve pek çok tüketici tarafından da tercih edilen modeli "Corolla", 2020 yılına da damgasını vuracakmış gibi görünüyor. Çünkü şirket, kısa bir süre önce duyurduğu yeni nesil Corolla'nın hatchback modelini an itibarıyla Türkiye'de satışa sundu. Yeni ve sıfır bir otomobil arayışında olan tüketiciler, yeni Corolla'dan hayli etkilenecek.

Karşınızda 2020 Toyota Corolla Hatchback:

Toyota, geçtiğimiz yıllarda Auris isimli bir hatchback modeli ile ön plana çıkıyordu. Bu model, Corolla sedanın hatchback versiyonu olarak kabul ediliyordu. Kısa bir süre önce Auris'i piyasadan kaldıran şirket, aradaki açığı Corolla Hatchback ile kapatmak istiyor.

Otomobil sektörünün son dönemlerde elektrik motorlu araçlara yöneldiği su götürmez bir gerçek. Toyota da bir süredir, piyasaya sürdüğü araçlarda hibrit motor sistemlerini kullanıyor. Bugün itibarıyla Türkiye pazarına giren Corolla Hatchback'in de hibrit motorlu seçeneklerini düşünecek olursak, son dönemlerde bu tür araçlara ilgi duyan tüketicilerin Toyota Corolla'yı göz önünde bulunduracaklarını söyleyebiliriz.

Türkiye pazarına giriş yapan 2020 model Toyota Corolla, hibrit motor seçeneğinin yanı sıra benzinli olarak da tercih edilebiliyor. Tüketiciler, benzinli bir Corolla Hatchback almak istedikleri takdirde 1.2 litrelik 4 versiyondan herhangi bir tanesini tercih edebiliyorlar. Toyota Corolla Hatchback'in farklı benzinli versiyonları, şu şekilde isimlendiriliyor;

1.2 Turbo Dream Multidrive S

1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S

1.2 Turbo Flame Multidrive S

1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S

Toyota Corolla Hatchback Türkiye fiyatı:

1.2 Turbo Dream Multidrive S - 165.800 TL (Lansmana özel 157.900 TL)

1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S - 174.200 TL (Lansmana özel 165.900 TL)

1.2 Turbo Flame Multidrive S - 175.900 TL (Lansmana özel 167.500 TL)

1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S - 189.500 TL (Lansmana özel 180.500 TL)

1.8 Hybrid Dream e-CVT - 203.000 TL (Lansmana özel 193.300 TL)

1.8 Hybrid X-Pack e-CVT - 211.400 TL (Lansmana özel 201.300 TL)

1.8 Hybrid Flame e-CVT - 209.100 TL (Lansmana özel 199.100 TL)

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT - 218.000 TL (Lansmana özel 207.600 TL)

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT - 234.950 TL (Lansmana özel 223.600 TL)

Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi Toyota Corolla Hatchback, benzinli motor seçeneğinin yanı sıra hibrit motor seçeneğine de sahip. Toyota'dan yapılan açıklamalara göre Corolla Hatchback'in benzinli ve hibrit versiyonlarının fiyatları da yukarıdaki gibi olacak.