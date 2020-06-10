2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması Kazananları

Fotoğrafçılık konusunda en prestijli ödüllerinden biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. 135 binden fazla çalışmanın değerlendirildiği yarışmada Yılın Fotoğrafı Ödülü, Uruguaylı belgesel fotoğrafçısı Pablo Albarenga'nın Seeds of Resistance (Direniş Tohumları) adlı çalışması oldu.

2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen yarışmada, her sene bir önceki yıl çekilen en iyi fotoğraflar ödüllendiriliyor. Katılımın her sene daha da arttığı yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

135 binden fazla fotoğraf, 10 farklı kategoride birincilik ödülü için yarıştı. Uruguaylı belgesel fotoğrafçısı Pablo Albarenga'nın, bölgelerini tarımsal ticaret ve ormansızlaşmadan korumak için mücadele eden Latin Amerika'daki yerli toplulukların direnişini vurgulayan Seeds of Resistance (Direniş Tohumları) adlı çalışması, Yılın Fotoğrafı Ödülü’nün sahibi oldu.

Uruguaylı belgesel fotoğrafçısı Pablo Albarenga'nın "Seeds of Resistance" adlı çalışması, Yılın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandı

Albarenga'nın çalışması, tehlike altındaki bazı yerlerin havadan görüntüleri ve o bölgeleri korumak için savaşan aktivistlerin fotoğraflarını muazzam bir perspektifle harmanlıyor. Fotoğraflar, yukarıdan resmedilen insanların toprakları için hayatlarını kaybettikleri veya buna hazır oldukları izlenimi veriyor.

Ángel López Soto'nun Senegal'deki güreş müsabakalarını resmettiği fotoğrafı, Spor kategorisinin birincisi oldu

2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda Spor kategorisinde birincilik kazanan çalışma, İspanyol fotoğrafçı Ángel López Soto'nun, Senegal'de yapılan güreş müsabakasına katılan sporcuları görüntülediği fotoğrafı oldu.

Mimari, Çevre ve Belgesel kategorilerinde birincilik kazanan isimler ise sırasıyla Sandra Herber, Robin Hinsch ve Chung Ming Ko oldu. Yarışmada, Yılın Genç Fotoğrafçısı Ödülü de Tayvan'lı fotoğrafçı Hsien-Pang Hsieh'in “Hurry” isimli çalışmasına gitti. 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda kazanan çalışmaların bazılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın kazananları

Sandra Herber'in Mimari kategorisinde birincilik kazanan Ice Fishing Hut XV isimli fotoğrafı

Alman fotoğrafçı Robin Hinsch'in Çevre kategorisinde ipi göğüsleyen Wahala adındaki fotoğraf serisinden bir kare

Belgesel kategorisinde birincilik, Chung Ming Ko'nun Hong Kong'daki protestolar sırasında çektiği bu fotoğraf oldu

Güney Afrikalı fotoğrafçı Brent Stirton'un Pangolins in Crisis isimli çalışması, Doğal Dünya & Vahşi Yaşam kategorisinde birinci seçildi

Hsien-Pang Hsieh'in Hurry isimli çalışması, Yılın Genç Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanmasını sağladı