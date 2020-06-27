2021 BMW M5 CS, Nürburgring’de Test Edilirken Görüntülendi

Alman otomobil devi BMW'nin bu yılın sonlarına doğru tanıtmayı planladığı yeni aracı 2021 BMW M5 CS, Nürburgring pistinde test edilirken görüntülendi. Yarı kamuflajlı bir şekilde objektiflere yakalanan aracın motor sesinin neredeyse hiç duyulmaması bir hayli şaşırttı.

Alman otomobil üreticisi BMW’nin yaklaşık bir ay önce ortaya çıkan yeni BMW 5 Serisi ile ilgili şimdiye dek birçok haber ve duyum aldık. Şimdiyse performansta zirve arayanların tercihi olacak BMW M5 CS, Köln’ün 90 km güneybatısında bulunan tarihi yarış pisti Nürburgring’de yarı kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi.

Yıl sonunda görücüye çıkması beklenen aracın test görüntüleri, ‘statesidesupercars’ isimli bir YouTube kanalında yayınlandı. Çalışmalarına hâlâ devam edilen BMW 5 Serisi’nin tepesinde yer alacak M5 CS, performansını artıracak yeni donanımlarla birlikte gelecek. Aracı serinin geri kalanından ayıracak bu donanımlar arasında seramik frenler, yeni süspansiyon yükseltmeleri ve CFRP çatısı gibi özellikler yer alıyor.

Yeni BMW M5 CS, 641 beygir güç üretecek:

Videoda test edilen araç oldukça hızlı ancak lastiklerden gelen gürültü, aracın motor ve egzoz sesini bir hayli bastırıyor. Hepimiz BMW’nin gürültülü egzoz sistemlerini araçlarında tercih ettiğini biliyoruz fakat videodaki araçta egzoz sesi neredeyse duyulmuyor. Bu noktada BMW, test aracında üretime girmeyecek egzozları kullanarak kullanıcıları şaşırtmak istiyor olabilir.

2021 model BMW M5 CS’nin kaputun altında neler sunduğuna gelecek olursak iddialara göre araç, 4,4 litrelik çift turbolu V8 bir motor kullanacak. Bu versiyonunda 641 beygir güç (478 kilowatt) üretecek olan araç, böylece 617 beygir güç sunan mevcut M5 Competition’dan daha güçlü bir araç olacak.

Alman otomobil devi BMW, yeni M5 CS’nin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı ancak sektöre yakın kaynaklar, aracın bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağını söylüyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.