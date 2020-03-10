Yeni Ford Bronco ve Bronco Sport'un Fotoğrafları Paylaşıldı

Ford'un yeni 4x4 modelleri Bronco ve Bronco Sport'ta bu yıl daha modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Otomobil üreticisi, yeni nesil araçlarıyla Jeep Wrangler, Land Rover Defender gibi otomobillerle rekabet etmeyi amaçlıyor.

Yeni Ford Bronco'nun bu ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bronco'nun daha küçük ve spor modeli olan Bronco Sport ise nisan ayında New York Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. İki otomobil de daha tanıtılmadan kamuflajsız fotoğraflarıyla karşımıza çıktı.

Ford Bronco'nun fotoğrafları Facebook'ta Juggernaut tarafından paylaşıldı. Yeni nesil SUV, iki ve dört kapılı versiyonlarıyla karşımıza çıkacak. Ön tarafta, yeni 4x4'ün LED aydınlatma şeritleri ve ızgaranın ortasındaki "Bronco" yazısı göze çarpıyor.

2021 Ford Bronco

Bronco, pick-up modeli Ranger'da bulunan 2,3 litrelik turbo I4 motorun yanı sıra hibrit seçenekle de karşımıza çıkabilir. Ayrıca aracın 10 vitesli otomatik şanzıman ve yedi vitesli manuel şanzıman seçenekleriyle geleceği konuşuluyor. Otomobil ayrıca Bronco Sport'a göre daha büyük arazi lastiklerine sahip.

Fotoğraflar, Ford Bronco'nun çıkarılabilir kapılar ve çıkarılabilir bir tavanla geleceğini doğruluyor. Bronco şasi üzerine yerleştirilmiş bir gövdeye sahipken nispeten daha küçük bir model olan Bronco Sport, diğer Ford ürünleri gibi tek gövdeli bir yapıya sahip olacak.

Bu arada Bronco'nun yanı sıra Bronco Sport modelinin fotoğrafları da BroncoSix forumlarının Instagram hesabı tarafından paylaşıldı.

2021 Ford Bronco Sport

Ford, yeni Bronco modelleri ile Jeep Wrangler Rubicon ve Land Rover Defender gibi araçlarla rekabet etmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Şirketin sözcüsü görüntüler hakkında, "Spekülasyonlar ve gelecekteki ürünler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasını yaptı.