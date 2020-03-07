YouTuber'dan Ford F-350 İçin Garip Tekerlek Tasarımı (Video)

WhistlinDiesel isimli bir YouTube kanalında yayınlanan video, Ford F-350’nin tekerleklerinde yapılan ilginç bir değişikliği ortaya koydu. Yıkıcı etkisi çok yüksek olan bu tekerlekler, Ford F-350’ye çok farklı bir hava katıyor gibi görünüyor.
Videoda görülen tekerleklerin diken kısımlarının çelikten yapıldığı ifade ediliyor. Dikenli tekerlekler oldukça korkutucu görünse de bunun pratikte pek karşılığının olmadığını belirtelim çünkü videoda da görebileceğiniz gibi WhistlinDiesel, arabayı hareket ettirmekte oldukça zorlanıyor.
İşte ürkütücü tekerlekleriyle Ford F-350:
Aracın bu tekerleklerle biraz hareket ettiğini, hatta dikenli tekerleklerle bulunduğu zemine hafif hasar verdiğini ekleyelim ancak bir süre sonra bükülmeye başlayan uçlar, tekerleklerin işlevsiz hâle gelmesine yol açtı. Deneyin sonunda dikenli lastiklerin tüm parçaları birer birer kırıldı. WhistlinDiesel, tüm olanlara rağmen çok eğlendiğini ve kendisi için çok sıra dışı bir deneyim olduğunu belirtti.
WhistlinDiesel'in dikenli tekerleklerle sürmeye çalıştığı Ford F-350'nin videosu: