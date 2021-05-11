Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye’de Yapılmayacak

2021 yılı Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da yapılacakken UEFA’nın aldığı bir kararla final maçı Türkiye’den alındı.

SkySports'tan gelen bilgilere göre 29 Mayıs tarihinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’dan alındı. Türkiye’nin elinden kayan final maçı, Portekiz’e verildi. Portekiz’in Dragao kentinde oynanacak karşılaşmanın duyurusu 24 saat içerisinde UEFA tarafından yapılacak. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi finalinden gelecek tüm turizm gelirleri de iptal oldu.

Kararda İngiltere’nin çok büyük katkısı olduğu belirtiliyor. Manchester City ve Chelsea arasında yapılacak karşılaşmada İngiltere’nin İstanbul’u seyahat yasağına alması ve taraftarlarını göndermeyeceğini ilan etmesinin ardından UEFA’nın Şampiyonlar Ligi finali gelirlerini kaybetmemek adına böyle bir karar verdiği belirtiliyor.

İngilizler UEFA’yı sıkıştırmaya devam ediyor

İngiliz Futbol Federasyonu’nun UEFA’ya başvurup, finalin İngiltere’de oynanmasını istediği belirtildi. 24 saat içerisinde yeni maç merkezinin resmi olarak açıklanacak olması nedeniyle İngiltere UEFA’yı sıkıştırmaya ve son dakika golü atmaya çalışıyor. İngiltere Futbol Federasyonu görüşmelerin devam ettiği ancak son sözün UEFA’ya ait olduğunu belirtti.

İngiliz futbol taraftarlarının gittikleri ülkelerde harcadıkları para ve futbola gösterdikleri ilgi herkesin malumu. Bu nedenle UEFA gerçekten arada kalmış durumda. COVID-19 pandemisini bahane eden İngilizlere göre, ülkelerinde yapılacak bir final maçında UEFA’nın daha fazla gelir elde edeceği belirtiliyor. Bu konuda karar her ne kadar UEFA’nın olsa da şimdiden tarafsız futbol kaybetmiş oldu.