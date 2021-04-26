Avrupa Süper Ligi fikrinin altındaki maddi desteği kesmeyi hedefleyen UEFA, 6 milyar euroluk bir finansman paketi için Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu Centricus ile görüşme gerçekleştiriyor.

Avrupa'nın 12 gözde kulübü tarafından kurulan(!) ancak hem UEFA ve FIFA'nın yaptırım açıklamaları hem de dünya çapında milyonlarca taraftarın tepkisi ile vazgeçilen Avrupa Süper Ligi, tek bir maç bile oynanmadan yerle bir olsa da UEFA'yı takımların "maddi" taleplerini dikkate almaya mecbur bırakmış gibi görünüyor.

Paylaşılan bilgilere göre UEFA, 6 milyar euro büyüklüğünde bir finansman paketi için Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu ve Global Yatırım Holding'in stratejik yatırımcısı olan Centricus Asset Management ile görüşmeler sürdürüyor. Paylaşılan bilgilere göre UEFA, söz konusu finansman paketi ile ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın finanse edeceği Avrupa Süper Ligi'ne duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

UEFA, Avrupa Süper Ligi fikrini gündemden uzak tutmak istiyor

Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 kulübün bu konudaki en büyük motivasyonu, UEFA organizasyonlarından elde ettikleri gelirlerin yeterli olmamasıydı. Transferlere ve maaşlara yüz milyonlarca euro para akıtan kulüplerin istediği gelir seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak isteyen UEFA, 6 milyar euroluk paketi ile Avrupa Süper Ligi fikrini uzun bir süre gündemden uzak tutmayı hedefliyor.

Global Yatırım Holding’te yüzde 31,2'lik hissesi bulunan Centricus'un yönetim kurulunda bulunan kurucu ortak Dalınç Arıburnu da bulunuyor. Ayrıca Centricus Asset Management'ın diğer ortakları arasında Katar Kraliyet Ailesi ve Japon Softbank de bulunuyor. Arıburnu, Ekim 2016’da Softbank adına finans tarihinde tek seferde toplanan en büyük kaynak olan 100 milyar dolar fon ile Vision Fund’un kurulmasını sağlamıştı.