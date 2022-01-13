Artık Üretilmeyen PSP İçin Hazırlanan Konsept Tasarım

Sony'nin yıllar önce üretmeyi bıraktığı PSP, 2022 yılında Reddit kullanıcıları tarafından yeniden gündeme getirildi. Özel bir konsept tasarım oluşturan Reddit kullanıcıları, el konsolu hayranlarını etkiledi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bundan yıllar önce el konsolları üretiyor, bu ürünler peynir ekmek gibi satıyordu. Evet, PSP ve PS Vita'dan bahsediyoruz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir açıklama yapan şirket, artık el konsolu üretmeyeceğini duyurmuştu. Aslına bakacak olursak bu doğru bir yaklaşımdı çünkü gelişen akıllı telefonlar ile bilgisayarlar, el konsollarının popülaritesini yıkmıştı. Açıkçası kimse de bu kararı eleştirmedi.

Şimdiyse unutulmaya yüz tutan PSP ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Reddit'te yer alan PlayStation başlığı altında paylaşılan bir fotoğraf, bu el konsolunu yeniden hatırlattı. Bir Reddit kullanıcısı, arkadaşıyla birlikte PSP'yi yeniden yarattı, oldukça da etkileyici bir konsept tasarım oluşturdu.

Karşınızda, PSP için hazırlanan konsept tasarım

Bir arkadaşıyla birlikte PSP için konsept tasarım oluşturan Reddit kullanıcısı Foxbone, bu el konsolunu hayal ederken PlayStation 5 ile piyasaya sürülen DualSense isimli kumandadan esinlendiklerini söylüyor. Ancak PlayStation 5'in kumandası, el konsolu için bazı değişikliklere maruz kalmış durumda. Foxbone, kumanda üzerindeki değişikliklerle ergonomiyi artırdıklarını ifade ediyor. Öte yandan, bu konsept tasarımın Nintendo Switch'ten de esinlendiği aşikar.

Bu tasarıma sahip bir PSP'nin bizzat Sony tarafından duyurulması, aslında kimse için şaşırtıcı olmazdı. Ancak haberimizin başında da belirttiğimiz gibi böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Peki sizin bu konsept tasarım hakkındaki düşünceniz nedir? Sony, birkaç ay sonra böyle bir el konsolu ile karşımıza çıksa, bu ürünü satın almayı düşünür müydünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.