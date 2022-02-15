2022 Skoda Fabia Monte Carlo Tanıtıldı: İşte Tasarımı

Skoda, ikonik modeli Fabia'nın 2022 model Monte Carlo versiyonunu tanıttı. Tasarım açısından özel detaylara sahip otomobil, motor özellikleri açısından standart Fabia ile tamamen aynı. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik net değil.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Skoda, düzenlediği bir etkinlikte 2022 model Fabia Monte Carlo'yu resmen tanıttı. Monte Carlo eki, bu versiyonun standart Fabia'dan bir nebze daha özel tasarım ögelerine sahip olduğu anlamına geliyor. Araçtaki teknik özellikler ise Skoda Fabia'nın standart versiyonu ile tamamen aynı. Peki Skoda, 2022 model Fabia Monte Carlo ile neler vadediyor?

2022 model Skoda Fabia Monte Carlo, oldukça sportif bir yapıya sahip. Hatta ilk bakışta, bu aracın Skoda olup olmadığından bile emin olamayabilirsiniz. Ancak araçtaki uzun ızgara, şerit led farlar, siyah renkli detaylar ve yan kısımlarda yer alan Monte Carlo logosu, Fabia tutkunları etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Skoda Fabia Monte Carlo

Aracın tasarımına bakmaya devam ettiğimizde, A sütunlarından itibaren başlayan ikinci renklendirmeyi görüyoruz. Lansmanda kırmızı ve siyah renklere sahip modeli görmüş olsak da satışa sunulduğunda, farklı renk seçenekleriyle tanışacağımız da aşikar. Arka kısımda ise araca hoş bir sportiflik katan tampon ve spoiler detayı dikkatlerden kaçmıyor. Bu arada; aracın tavanının panoramik cam tavan olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Skoda Fabia Monte Carlo'nun iç tasarımında, standart olarak sunulan bir ambiyans aydınlatma takımı bizleri karşılıyor. Hayalet gösterge ekranını atlamayan mühendisler, multimedya için de 9,2 inç büyüklüğünde bir ekran tercih etmişler. Ekstra büyük isteyen tüketiciler, farkını ödeyerek 10,25 inç ekranlı özel bir multimedya ekranını tercih edebiliyorlar. Bagaja monte subwoofer, 5 adet USB Type-C, kablosuz şarj gibi özellikler de Skoda'nın yeni Fabia'sında yer alırken, multimedya ekranının navigasyon sistemini kaydedebilmesi için 64 GB kapasiteli bir SSD ile geldiğini belirtelim. Güvenliğe odaklanan tüketiciler, ekstra ödeme ile 9 hava yastıklı bir Fabia Monte Carlo'ya sahip olabilecekler.

Haberimizin başında, bunun sportif bir otomobil olduğunu, Monte Carlo ekinin bu sportifliği belirttiğini söylemiştik. Ancak işler motor seçeneklerine geldiğinde, böyle bir durum söz konusu değil. Zira bu otomobilde standart Fabia'da kullanılan küçük motorlar kullanılıyor. Örneğin dileyen bir tüketici; 2022 model Skoda Fabia Monte Carlo'da 1,0 litrelik atmosferik motor tercih edebilecek. Bu motor, tüketiciye 80 beygir güç sunacak. Yetmez diyenler için yine 1,0 litrelik turboşarj motor da mevcut. Bu motor seçeneğinin gücü ise 95 beygir. Ayrıca 110 beygir gücündeki 1.0 TSI EVO motor da Skoda Fabia Monte Carlo ile tüketiciye ulaştırılacak. Pek çok tüketicinin tercihi ise 1,5 litrelik 150 beygirlik dört silindirli motor olacak gibi görünüyor.

Skoda, yeni otomobilinin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobil, 2022'nin ilerleyen dönemlerinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Skoda Türkiye'nin Fabia'yı bir süredir getirmediğini düşünecek olursak; bu aracın Türkiye'ye geleceği konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtebiliriz.