Elektrikli Otomobil Huawei AITO M5'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Huawei, 6000'den fazla ön sipariş alan elektrikli SUV modeli AITO M5 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 1.100 km'nin üzerinde menzil sunan araç, Mart 2022 itibarıyla tüketicilerle buluşacak.

Huawei, bir süre önce düzenlediği bir etkinlikte AITO M5 olarak isimlendirdiği ilk otomobilini resmen tanıtmış, araç için verilen ön sipariş sayısını da resmen açıklamıştı. O dönemlerde yapılan açıklamalara göre bu SUV, 2022 yılı içinde ilk teslimatlarını da yapacaktı. Beklenen oldu ve Huawei'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AITO M5'in sevkiyat tarihleri resmen açıklandı.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre AITO M5, Mart 2022'de tüketicilerle buluşmaya başlayacak. Yani bu aracı sipariş veren 6000'den fazla müşteri, yeni SUV'ları ile bir ay içerisinde tanışma imkanı yakalayacaklar. Peki Huawei, nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde otomobil üretebildi? Zira Türkiye, yıllardır TOGG'u bekliyor. Huawei'nin bu başarısının ardında yatan neden, zaten otomobil üretimi yapan SERES ile yapılan ortaklık. Yani Huawei, zaten hazır sistemler ve fabrikalar üzerinden yola koyulduğu için bu denli hızlı üretim yapabildi.

AITO M5, tüketiciye neler sunuyor?

Huawei AITO M5, bugüne kadar gördüğümüz elektrikli otomobillerden ayrılan bir özelliğe sahip. Bu araçta aslında hibrit sistem bulunuyor. Huawei AITO M5 sahipleri, standart içten yanmalı araç sahipleri gibi benzin istasyonlarının yolunu tutacaklar. Ancak bu araç için hibrit motorlu demek doğru değil. Zira araç, yakıttan elektrik üretip, bu elektrikle hareket ediyor. Bu yüzden Huawei AITO M5 için elektrikli demek daha doğru.

Huawei'nin Mart 2022 itibarıyla yollarda olacak otomobili, 40 kwh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, 45 dakika içerisinde yüzde 20 olan bataryayı yüzde 80'e çıkarabiliyor. Benzinle de desteklenen bataryanın menzili ise 1.100 kilometrenin üzerinde. Bu yüksek menzilin benzer araçlarda görülemediğini söylemeden geçmeyelim.

Huawei AITO M5, teknik özellikleriyle olduğu kadar konforu ile de ön plana çıkıyor. Aracın geniş iç hacmi, şoför için de yolcular için de etkileyici bir deneyim sunuyor. Aracın tamamen hayalet gösterge ekranına sahip olduğu bilinirken multimedya ekranının yüzde 90 ekran/gövde oranına sahip olduğu ve 15,9 inç büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor. Üstelik bu ekran, tüketiciye 2K çözünürlük sunacak. Bu arada; aracın HarmonyOS işletim sistemiyle çalıştığını belirtelim.

Huawei'nin elektrikli SUV modeli, birkaç farklı paket olarak satışa sunulacak. Örneğin; bir tüketici arkadan itişli standart modeli satın alabilecek ve bu model için 40 bin dolar civarında ödeme yapacak. 4x4 severler için de özel bir versiyona sahip olan versiyonun fiyatının 44 bin dolar olduğunu açıklayan Huawei, 4x4'e ek olarak tüm teknolojik özelliklerin üst düzey tutulduğu amiral gemisi versiyon için 50 bin dolar istiyor. Aracın herhangi bir zaman diliminde Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.