Toyota, özellikle de Asya ülkelerinde tercih edilen minivanları "Noah" ile "Voxy"yi yeniledi. 2022 model minivanlar, pek çok ortak özelliğe sahip olsalar da Voxy, Noah'a göre bir nebze daha fütüristik görünüyor.

Japon otomobil devi Toyota, 2001'den beri çeşitli ülkelerde piyasaya sürdüğü ancak Türkiye'de getirmediği minivan modelleri "Noah" ve "Voxy"yi yeniledi. Düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan araçlar, 8 kişilik kapasiteleri, özel dizayn edilebilirlikleri ve hibrit motor seçenekleri ile büyük araç sevenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Toyota'nın yenilenen modellerinin her ikisi de genel olarak ortak özelliklere sahip. Örneğin her iki model de TNGA-C platformu üzerine inşa edildi ve aynı motorları kullanıyorlar. Ancak şirket, Voxy'yi yıllardır Noah'ın daha lüks bir versiyonuymuş gibi gösteriyor ve yeni nesil minivanlar da bu yaklaşımı sürdürüyor. Araçlara dıştan baktığımızda, 2022 model Voxy'nin 2022 model Noah'tan daha fütüristik bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Karşınızda Toyota'nın 2022 model minivanları

Toyota, yeni minivanlarında Japonya merkezli modifikasyon şirketi Modellista ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği, araçların gövde kitlerinden kapı kollarına ve hatta iç tasarımdaki tutacaklara kadar her şeyin değiştirilebilmesine imkan tanıyor. Örneğin bu aracı satın almak isteyen bir tüketici 18 inç özel tasarım jantlara ya da JBL'in üst düzey multimedya sistemlerine sahip olabiliyor. Ancak hem Noah hem de Voxy, ekstra maliyet istemeyen tüketiciler için de oldukça yeterli.

Toyota'nın yeni minivanları, farklı donanım paketleriyle satın alınabiliyor. Bu donanım paketleri, araçlardaki bazı özellikleri de değiştiriyor. Örneğin baz model tercih eden bir tüketiciye 8 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı sunuluyor. Dolu paket tercih edildiğinde ise 10 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Öte yandan; bu iki modelin iç tasarımında da bazı değişiklikler yapılabiliyor. Örneğin yürüme engelli yolcular için özel koltuklar, istenildiği takdirde araca dahil edilebiliyor.

Toyota'nın Asya ülkelerinde piyasaya sürülecek 2022 model minivanları, içten yanmalı ya da hibrit motor seçenekleriyle satın alınabilecek. İçten yanmalı motor tercihinde bulunan tüketiciler için 2.0 litrelik benzinli motor sunulurken hibrit ise önceki nesil Noah ve Voxy'den daha güçlü elektrik motoru ve bataryayla desteklenen 1.8 litrelik motora sahip.

Toyota, düzenlediği etkinlikte 2022 model Noah ve Voxy'nin fiyatlarını da açıkladı. Yapılan açıklamalara göre her iki model de 23.300 dolar ila 34.500 dolar aralığında değişen fiyatlarla satın alınabilecek. Tahmin edebileceğiniz gibi bu aracın Türkiye'ye gelme ihtimali pek de yok...