Yeni Chevrolet Corvette Z06, geçtiğimiz ay tanıtılmış ve otomobil severlerde heyecan yaratmıştı. Şimdi de araç, ilk kez basın fotoğrafları dışında görüntülendi.

General Motors’un bünyesinde bulunan ABD merkezli otomobil şirketi Chevrolet, geçtiğimiz ekim ayında yeni spor otomobili 2023 Corvette Z06’yı resmi olarak tanıtmış ve otomobil severlerin tabiri caizse yüreğini hoplatmıştı. 5,5 litrelik V8 motor tipine sahip olan bu araç, 670 beygir gücüne sahip olması, ilgi çekici tasarımı ve lüks ve performansı birlikte sunması ile tüm dünyada heyecan yaratmıştı.

Ne yazık ki otomobilin tanıtımından sonra yeni Covette Z06’nın fotoğraflarını gerçek hayatta görmek pek mümkün değildi. Geçtiğimiz hafta YouTube üzerinden paylaşılan bir videoyla ise nihayet bu otomobile farklı ve detaylı bir bakış mümkün oldu. Videoda, 2023 Corvette Z06’nın en az basın fotoğrafları kadar iyi göründüğü ortaya çıktı.

Halka açık bir otoparkta görüntülendi

YouTube’da bulunan Horizon Speed isimli kanalda paylaşılan iki dakikalık videoda, yeni Corvette Z06’nın halka açık bir otoparkta park edilmiş hâlde bulunduğu görülebiliyor. Araba yarış ve performanslarına odaklanan bu kanal tarafından görüntülenen yeni Z06’nın, henüz araç satışa sunulmadığı için bir örnek veya tanıtım aracı olma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtmemiz gerek.

Yorumlardaki kullanıcılar tarafından da bir prototip olabileceği tahmin edilen aracın, soluk bir gri renge sahip olduğu videoda gözlemlenebiliyor. Bunun yanı sıra Z06’nın yollar sebebiyle oldukça kirli olduğunu da belirtmemiz gerek. Buna rağmen görüntüler, aracın rengine ve tasarımına çok daha detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor. Aracın; arka kanatları, dörtlü egzozu, karbon fiber tekerlekleri ve iç tasarımı da videoda görülebiliyor. Ek olarak otomobilin Michelin kış lastiklerine sahip olduğu da videoda göze çarpıyor; bunun da ABD’de yaşanan sert kış sebebiyle normal olduğunu söyleyebiliriz.

Birçok güvenlik testinden başarıyla geçtiği aktarılan yeni Corvette 8’in fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili ise şu an için bir bilgi bulunmuyor. Ancak birçok kaynak, 2022 yılında üretime başlaması planlanan aracın ABD fiyatının, 90.000 doların altında olabileceğine inanıyor.