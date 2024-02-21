Dacia'nın elektrikli otomobili Spring, yenilendi. Artık daha modern bir tasarıma sahip olan araç, tüketiciyi etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Dacia, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Spring'i tanıttı. Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobillerden biri olan Spring, artık çok daha modern bir görünüme sahip. Ayrıca teknik özellikler açısından da bazı değişimler yaşandığını görüyoruz.

Dacia Spring'in genel görünümü yapısı ancak yapılan çalışmalar, Dacia'nın yeni nesil tasarım dilinin daha çok benimsenmesini sağladı. Artık tamamen LED farlara ev sahipliği yapan otomobil, yardımcı aydınlatmalara da sahip.

Karşınızda Yeni Dacia Spring

Yeni Dacia Spring'in arka kısmında da ciddi tasarım değişiklikleri bulunuyor. Önceki versiyonda kabartmalı olarak gördüğümüz Dacia yazısı, yeni modelde plasik bar içine alınmış ve daha çok vurgulanıyor. Ayrıca arka aydınlatmalar da eskisine göre oldukça modern duruyor. Fakat bu tasarım dili, aracı küçük bir SUV gibi değil de bir hatchback gibi gösteriyor.

Dacia Spring'in iç kısmında da büyük çapta değişim yaşandı. Araçta artık 7 inç boyutlu yeni bir tam dijital gösterge ekranı bulunuyor. Orta konsolda ise 10 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı görüyoruz. Yeni Dacia Spring'in havalandırma deliklerinin de değiştiğini söyleyelim. Tüm bunlara ek olarak Dacia, artık Spring'de köşeli bir direksiyon simidi kullanıyor.

Kaput altına baktığımızda ise çok büyük bir değişim göremiyoruz. Mevcut Dacia Spring'in Türkiye'de satılan 65 beygir gücündeki elektrik motoru, yeni versiyonda da bulunacak. Bu motora sahip Dacia Spring'in 0-100 km/s hızlanması 14 saniye olarak açıklandı.

Bununla birlikte; Dacia Spring'in 45 beygir güç üreten ikinci bir versiyonu daha olacak. Dacia, aracın menzilini ise 220 kilometre olarak açıkladı. Bu arada; aracın artık tersine şarj özelliğini desteklediğini, elektronik aletlerinizi Dacia Spring'in gücünden faydalanarak çalıştırabileceğinizi söyleyelim.

Dacia, yenilediği Spring'in fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı. Ancak bu durumun birkaç ay içerisinde değişmesi bekleniyor. Bakalım yeni Spring Türkiye'ye geldiğinde kaç TL'den satılacak...