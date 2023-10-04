Skoda, Türkiye'de de oldukça popüler olan SUV modeli Kodiaq'ın yeni neslini tanıttı. Önümüzdeki yıl ülkemize gelecek otomobil, hem iç hem de dış kısımlarında dikkat çeken özelliklere sahip.

Skoda, bugün Berlin’de düzenlediği bir lansmanla ülkemizde de büyük ilgi göre SUV modeli Kodiaq’ın yeni versiyonunu bizlerle buluşturdu. 2024 Skoda Kodiaq, hem tasarım hem de performans konusunda yeniliklerle geliyor.

Şirket, yeni otomobilin fiyatını açıklamadı. Aracın, önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulacağı belirtildi. Gazeteci Emre Özpeynirci de X'ten (Twitter)yaptığı açıklamada yeni Kodiaq’ın 2024 başında Türkiye’ye geleceğini ifade etti.

Karşınızda yeni Kodiaq!

Fotoğraflardan da görebileceğiniz gibi Skoda, yeni nesil Kodiaq’ın dış tasarımını yeniledi. Otomobil, artık daha şık, güçlü ve modern bir görünüm kazandı. Otomobil, 4,7 metre uzunluğunda. Bu da onu mevcut Kodiaq’tan 61 mm daha uzun yapıyor. Aks mesafesi ise 2,9 metre ile aynı kalmış.

Yeni Kodiaq, 17-20 inç arasında değişen jantlarla birlikte gelecek. Aynı zamanda 9 adet renk seçeneği de araçta sunulacak. Arka tarafta günümüzdeki araçlarda sıkça gördüğümüz çizgi şeklinde ışık tasarımı yer alıyor. Ayrıca Matrix LED far teknolojisi ve ızgarada aydınlatma özellikleri de opsiyon olarak araçta sunulacak.

Tüm versiyonları 7 ileri DSG şanzımanla gelecek yeni Kodiaq’ın motor tarafına da bakalım. İlk olarak araçta hafif hibrit teknolojisinden yararlanan 1,5 litrelik TSI benzinli motor görüyoruz. Önden çekişli olarak gelen bu versiyon, 148 beygir gücü üretebiliyor.

Bunun yanı sıra 2,0 litrelik 201 beygir gücü üreten TSI motorun da sunulacağını belirtelim. Bu versiyon da dört tekerlekten çekişli olacak. Önden çekişli 148 beygirlik ve dört tekerlekten çekişli 190 beygirlik dizel motor seçenekleri de araçla birlikte gelecek. 204 beygirlik, 25,7 kWh bataryaya sahip şarj edilebilir hibrit versiyonun da sunulacağını ekleyelim.

İç mekân ise aracın en iyi yanlarından. İlk bakışta bir premium araç havasına sahip olduğu görülebiliyor. Burada 10 inçlik bilgi eğlence ekranı ve yine aynı boyutta gösterge paneli bulunuyor. 13 inçlik bir ekran ise opsiyon olarak sunuluyor. “Smart Dials” ismi verilen ortadaki düğmeler, kullanıcının farklı işlevleri kolayca yerine getirmesini sağlıyor.

Mevcut nesle oranla daha da büyüyen Kodiaq’ın beş koltuklu versiyonu 910 litre bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu sayı 2105 litreye çıkıyor. Yedi koltukluda ise 340 litre ve 845 litre hacim görüyoruz.