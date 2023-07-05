Volkswagen, Polo'nun SUV versiyonu olarak lanse edilen T-Cross'u makyajladı. 2024 model otomobil, mevcut versiyona göre ufak tefek farklar içeriyor. Makyajlı T-Cross, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye de gelecek.

Alman otomotiv devi Volkswagen, düzenlediği bir etkinlikte makyajlı T-Cross'u tanıttı. B-SUV segmentindeki otomobile yapılan çalışmalar, araca çok büyük yenilikler getirmedi. Ancak T-Cross, eskisine nazaran artık biraz daha yakışıklı görünüyor. Gelin hep birlikte 2024 model T-Cross'a yakından bakalım.

Makyajlı T-Cross'ta öne çıkan ilk özellik, yeni far yapısı. Bu otomobilde artık matrix LED farlar bulunuyor. Ayrıca bu farlar, ızgarayı boylu boyunca kaplayan bir LED bar ile birbirine bağlanıyor. Volkswagen logosu ise ışık barının çevresinde bulunuyor ve aydınlatılmıyor. Tamponda ise gündüz farları bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda 2024 model Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross'un arka kısmında bagaj kapağını boydan boya kaplayan bir aydınlatma bölmesi vardı. Makyajlı modelde de bu bölüm olduğu gibi duruyor. Ancak aydınlatmalara X harfi şeklinde görünüm kazandırılmış. Bu da fena görünmüyor. Bu arada; Volkswagen'in açıklamasına göre yapılan çalışmalar, T-Cross'un boyunu da uzattı. Araç, mevcut versiyondan 27 milimetre daha uzun.

Aracın iç kısmına geçtiğimiz zaman ilk bakışta dikkat çekmeyen ancak çok önemli olan bir değişiklik var. Volkswagen, 2024 T-Cross'ta yeni bir bilgi-eğlence ekranı kullanmaya başladı. 8 ve 9.2 inç boyutunda olan bu bilgi-eğlence ekranı artık tamamen dokunmatik ve Volkswagen, en güncel yazılımın bulunduğunu söyledi. Dijital gösterge ekranı ile dokunmatik klima kontrolleri de T-Cross'un iç kısmında gördüğümüz tasarım yenilikleri arasında yer alıyor.

Biraz da kaput altına bakalım. Volkswagen, 2024 model T-Cross'ta motor değişiklikleri yapmadı. Tüketiciler, 1.0 litrelik turboşarjlı ve üç silindirli motor ile 1.5 litrelik dört silindirli motor arasında seçim yapabilecekler. En güçlü motor, 150 beygir gücünde olacak. Şanzıman cephesinde ise her zaman olduğu gibi 5 ileri manuel vites veya otomatik vites tercih edilebilecek.

Volkswagen, T-Cross'un fiyatını şimdilik açıklamadı. Ancak araç için ön siparişler sonbaharda başlayacak. Şirket, teslimatlara ise 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacak. Makyajlı Volkswagen T-Cross, Türkiye'ye de gelecek.

Volkswagen'in güncel fiyat listesi için: