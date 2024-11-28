Huawei ile Chery'nin kurduğu Luxeed, 2025 model S7'yi tanıttı. Elektrikli sedan, Tesla Model 3'e sıkı rakip olacak gibi görünüyor. İşte Luxeed S7'nin özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi Huawei ile Chery'nin ortak girişimi olan otomobil firması Luxeed, "S7" olarak isimlendirdiği sedan otomobilinin en yeni versiyonunu tanıttı. 2025 model olarak lanse edilen otomobil, en büyük rakibi olan Tesla Model 3'ü geride bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan Luxeed S7, ön ve arka kısımda yer alan LED destekli ışık barları, gövdeye gömülü kapı kolları ve fena görünmeyen tavan çizgisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Bu arada; 2023'ün sonlarında tanıtılan modelle 2025 model S7'nin dış tasarımında çok da bir fark olmadığını söyleyelim.

Karşınızda 2025 model Luxeed S7

Luxeed S7'nin iç kısmına baktığımızda oldukça şık bir kabinle karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; araçta 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile 15.6 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Bu arada; bilgi-eğlence ekranının HarmonyOS 4 ile çalıştığı bilgisini de verelim. Huawei ADS 2.0 sistemi ise sürücüler için hem yarı otonom sürüş desteği hem de uzaktan park yardımcısı sunacak.

Huawei destekli yeni sedan hem tek motorlu hem çift motorlu versiyonlara sahip olacak. Tek motorlu seçenekte 288 beygir gücü üreten arkaya monte motor bulunacak. Çift motorlu versiyon ise toplamda 489 beygir gücü üretecek. Yapılan açıklamaya göre en dolu versiyondaki Luxeed S7, CLTC standartlarına göre 855 kilometreye kadar menzil sunacak.

Luxeed'in açıklamasına göre 2025 model S7, 31 bin 700 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Çin'deki en ucuz Tesla Model 3'ün 32 bin dolar seviyelerinden satıldığını söyleyelim. Hâl böyle olunca Luxeed S7, Tesla Model 3'ten daha fazla ilgi görebilir gibi duruyor.