ChatGPT’yi Kadınlar mı Erkekler mi, Gençler mi Yetişkinler mi Daha Çok Kullanıyor? İşte Dikkat Çeken Yeni Veriler!

OpenAI, ChatGPT'nin 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin kullanım verilerini yayımladı.

Yapay zekâ artık sadece teknoloji meraklılarının oyuncağı değil. OpenAI’ın 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin paylaştığı yeni verilere göre ChatGPT, dünyanın dört bir yanında çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Üstelik veriler, “ChatGPT’yi en çok kim kullanıyor?” sorusuna da net cevaplar veriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kadın kullanıcı sayısından yaş gruplarına, ülkeler arası büyümeden iş hayatındaki kullanım alışkanlıklarına kadar dikkat çeken pek çok istatistik ortaya çıktı. Görünen o ki yapay zekâ artık sadece gençlerin ya da teknoloji çalışanlarının gündeminde değil.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

ChatGPT’de erkek egemenliği azalıyor

Uzun süredir teknoloji platformlarında erkek kullanıcıların baskın olduğu biliniyordu ancak OpenAI’ın paylaştığı son veriler, ChatGPT tarafında tablonun değişmeye başladığını gösteriyor.

Özellikle kadın isimleriyle ilişkilendirilen kullanıcı gruplarında büyümenin hızlandığı belirtiliyor. Başka bir deyişle ChatGPT, artık sadece “teknoloji meraklısı erkek kullanıcıların uygulaması” olmaktan çıkıyor.

Gençler hâlâ zirvede

“ChatGPT’yi en çok gençler kullanıyor” düşüncesi büyük ölçüde doğru olsa da asıl sürpriz başka yerde. OpenAI’a göre 2026’nın ilk çeyreğinde en hızlı büyüyen kullanıcı kitlesi 35 yaş üstü kullanıcılar oldu. Yani yapay zekâ artık yalnızca üniversite öğrencilerinin ya da genç profesyonellerin gündeminde değil.

Özellikle daha ileri yaş gruplarında kullanım alışkanlıklarının ciddi şekilde arttığı belirtiliyor. Bu durum, yapay zekâ araçlarının artık daha erişilebilir ve günlük kullanım için daha anlaşılır hâle geldiğinin önemli bir işareti.

Tüm dünyada büyüme kaydedildi

Rapordaki en dikkat çekici detaylardan biri de coğrafi yayılım oldu. ChatGPT kullanımı artık yalnızca ABD gibi büyük teknoloji pazarlarında büyümüyor. OpenAI’a göre kullanım oranları çok daha fazla ülkeye yayılmış durumda ve gelişmekte olan pazarlarda da ciddi artış gözlemleniyor.

Bu da yapay zekânın küresel ölçekte ana akım hâline geldiğini gösteriyor. Özellikle mobil kullanımın artması ve ücretsiz erişim seçeneklerinin yaygınlaşması, farklı yaş ve gelir gruplarındaki kullanıcıların platforma daha kolay ulaşmasını sağlıyor.