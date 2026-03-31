Epic Games Bahar İndirimi: 100 TL Altı En İyi Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Epic Games bahar indirimi sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen 100 TL altı oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games bahar indirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken özellikle 100 TL altı oyunlar sepetin çıtır çerezleri oluyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games bahar indirimi kapsamında biz de sudan ucuz diyebileceğimiz, 100 TL'den ucuz oyunları sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

2

Epic Games bahar indirimi 100 TL altı oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Gotham Knights 499 TL 99,80 TL (-%80)
Trials Fusion 499 TL 99,80 TL (-%80)
Machinarium 399 TL 99,75 TL (-%75)
Trine 4: Definitive Edition 489 TL 97,80 TL (-%80)
Motel Manager Simulator 194 TL 97 TL (-%50)
Darkest Dungeon II 309 TL 95,79 TL (-%69)
Remnant: From the Ashes 950,57 TL 95,05 TL (-%90)
Scorn 364,99 TL 91,24 TL (-%75)
Observation 362,11 TL 90,52 TL (-%75)
The Evil Within 349 TL 87,25 TL (-%75)
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 349 TL 87,25 TL (-%75)
Desperados III 340 TL 85 TL (-%75)
The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70)
Five Dates 178 TL 80,10 TL (-%55)
Tropico 5 199 TL 79,60 TL (-%60)
The Expanse: A Telltale Series 189 TL 75,60 TL (-%60)
Tom Clancy's The Division 2 749 TL 74,90 TL (-%90)
Breathedge 299 TL 74,75 TL (-%75)
Sifu 289 TL 72,75 TL (-%75)
RAGE 2 349 TL 69,80 (-%80)

Epic Games Store bahar indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

