Epic Games Yaz İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games Store'da yaz mevsiminin merakla beklenen indirim dönemi Yaz İndirimi nihayet başladı.

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Yaz İndirimi nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?

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Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

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Bugün başlayan Yaz İndirimi de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Yaz İndirimi, 30 Temmuz TSİ 18.00'a kadar sürecek.

Epic Games Yaz İndirimi

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50) EA SPORTS FC 26 2.599,99 TL 519,99 TL (-%80) Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (-%75) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50) The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67) Cyberpunk 2077 999 TL 299,70 TL (-%70) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) Detroit: Become Human 142 TL 14,20 TL (-%90) Battlefield 6 2.599,99 TL 1.299,99 TL (-%50) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40) The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70) Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 399,60 TL (-%60) Mafia: Trilogy 374 TL 74,80 TL (-%80) Outlast 33 TL 8,25 TL (-%75) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80) Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL (-%85) Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 1.499 TL 494,67 TL (-%67) Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION 42 TL 6,30 TL (-%85)

Epic Games Yaz İndirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.