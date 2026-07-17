Epic Games Yaz İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Yaz İndirimi nihayet başladı. Peki hangi oyunlar indirime girdi?
Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.
İçerikten Görseller
Bugün başlayan Yaz İndirimi de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Yaz İndirimi, 30 Temmuz TSİ 18.00'a kadar sürecek.
Epic Games Yaz İndirimi
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Grand Theft Auto V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL (-%50)
|EA SPORTS FC 26
|2.599,99 TL
|519,99 TL (-%80)
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL (-%75)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (-%20)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|299,70 TL (-%70)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Detroit: Become Human
|142 TL
|14,20 TL (-%90)
|Battlefield 6
|2.599,99 TL
|1.299,99 TL (-%50)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|399,60 TL (-%60)
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|74,80 TL (-%80)
|Outlast
|33 TL
|8,25 TL (-%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL (-%85)
|Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition
|1.499 TL
|494,67 TL (-%67)
|Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION
|42 TL
|6,30 TL (-%85)
Epic Games Yaz İndirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.