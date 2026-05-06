Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Elektrikli Otomobil Görünümlü Benzinli Otomobil 2026 Kia XCeed Tanıtıldı

Kia, Avrupa’daki kompakt crossover modeli XCeed’i yeniledi. EV3’ten izler taşıyan yeni tasarım, çift 12,3 inç ekranlı kokpit ve benzinli/mild-hybrid motor seçenekleriyle gelen yeni XCeed’in üretimi 29 Mayıs’ta başlayacak.

Elektrikli Otomobil Görünümlü Benzinli Otomobil 2026 Kia XCeed Tanıtıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kia, kompakt crossover modeli XCeed için beklenen makyaj operasyonunu gerçekleştirdi. 2019’dan bu yana yollarda olan model, 2026 model yılıyla birlikte markanın yeni nesil otomobillerinde gördüğümüz modern tasarım diline kavuştu.

İşin ilginç tarafı şu: Yeni XCeed, dışarıdan bakıldığında Kia’nın elektrikli modellerini fazlasıyla hatırlatıyor. Özellikle ön tarafta yapılan değişiklikler, modelin Kia EV3 ile aynı aileden geliyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Ancak XCeed, elektrikli değil; benzinli ve mild-hybrid motor seçenekleriyle yoluna devam edecek.

İçerikten Görseller

Elektrikli Otomobil Görünümlü Benzinli Otomobil 2026 Kia XCeed Tanıtıldı
ChatGPT Image 6 May 2026 10_50_41
ChatGPT Image 6 May 2026 10_50_47
2027-Kia-Xceed-3

Kia XCeed’in ön yüzü artık EV3’e daha çok benziyor

ChatGPT Image 6 May 2026 10_50_41

Yenilenen Kia XCeed’in en büyük değişimi ön tarafta karşımıza çıkıyor. Modelde artık dikey LED farlar, daha ince bir “tiger-nose” ızgara ve daha büyük hava girişlerine sahip yeni bir tampon tasarımı bulunuyor. Bu detaylar, XCeed’i markanın yeni elektrikli otomobillerine görsel olarak oldukça yaklaştırmış.

ChatGPT Image 6 May 2026 10_50_47

Yan tarafta çok büyük bir değişiklik yok. XCeed, genel gövde formunu koruyor ancak yeni jant seçenekleri ve gövde rengiyle daha güncel görünmeyi başarıyor. Arka tarafta ise boydan boya uzanan LED stoplar, elden geçirilen bagaj kapağı ve daha güçlü görünen yeni tampon dikkat çekiyor.

İç mekânda çift ekranlı yeni kokpit var

2027-Kia-Xceed-3

Kia, XCeed’in iç mekânını da günümüz standartlarına yaklaştırmış. Kabinde artık çift 12,3 inç ekranlı dijital kokpit yer alıyor. Yani sürücü ekranı ve multimedya ekranı, tek bir panel üzerinde birleşmiş gibi görünen daha modern bir yapıyla sunuluyor.

Bunun dışında iki kollu yeni direksiyon, yenilenen fiziksel tuşlar, sadeleştirilmiş klima çıkışları ve daha derli toplu bir orta konsol tasarımı da dikkat çekiyor. Tanıtım görsellerinde kullanılan açık renk döşemeler ise kabinin daha ferah ve premium görünmesini sağlamış.

Kia, yeni XCeed’in motor seçeneklerini şimdilik tüm detaylarıyla açıklamadı. Ancak modelin benzinli ve mild-hybrid seçeneklerle satılacağı biliniyor. Bu da önceki dönemde sunulan plug-in hybrid versiyonun geri dönmeyebileceğini gösteriyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

10-15 Yaşında Lüks Araba mı, Sıfır Ekonomik Model mi? Hangisi Daha Mantıklı?

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Yeni Peugeot 408 Resmen Türkiye'de: İşte Türkiye Fiyatı!

Mayıs 2026 Peugeot Fiyat Listesi: Yeni 408 Lansmana Özel Fiyatlarla Türkiye'de

Mayıs 2026 Peugeot Fiyat Listesi: Yeni 408 Lansmana Özel Fiyatlarla Türkiye'de

Araba Kia

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Tüm iPhone 17 Modellerinin Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Mayıs 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Clio Fiyatına B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com