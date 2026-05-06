Kia, Avrupa’daki kompakt crossover modeli XCeed’i yeniledi. EV3’ten izler taşıyan yeni tasarım, çift 12,3 inç ekranlı kokpit ve benzinli/mild-hybrid motor seçenekleriyle gelen yeni XCeed’in üretimi 29 Mayıs’ta başlayacak.

Kia, kompakt crossover modeli XCeed için beklenen makyaj operasyonunu gerçekleştirdi. 2019’dan bu yana yollarda olan model, 2026 model yılıyla birlikte markanın yeni nesil otomobillerinde gördüğümüz modern tasarım diline kavuştu.

İşin ilginç tarafı şu: Yeni XCeed, dışarıdan bakıldığında Kia’nın elektrikli modellerini fazlasıyla hatırlatıyor. Özellikle ön tarafta yapılan değişiklikler, modelin Kia EV3 ile aynı aileden geliyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Ancak XCeed, elektrikli değil; benzinli ve mild-hybrid motor seçenekleriyle yoluna devam edecek.

Kia XCeed’in ön yüzü artık EV3’e daha çok benziyor

Yenilenen Kia XCeed’in en büyük değişimi ön tarafta karşımıza çıkıyor. Modelde artık dikey LED farlar, daha ince bir “tiger-nose” ızgara ve daha büyük hava girişlerine sahip yeni bir tampon tasarımı bulunuyor. Bu detaylar, XCeed’i markanın yeni elektrikli otomobillerine görsel olarak oldukça yaklaştırmış.

Yan tarafta çok büyük bir değişiklik yok. XCeed, genel gövde formunu koruyor ancak yeni jant seçenekleri ve gövde rengiyle daha güncel görünmeyi başarıyor. Arka tarafta ise boydan boya uzanan LED stoplar, elden geçirilen bagaj kapağı ve daha güçlü görünen yeni tampon dikkat çekiyor.

İç mekânda çift ekranlı yeni kokpit var

Kia, XCeed’in iç mekânını da günümüz standartlarına yaklaştırmış. Kabinde artık çift 12,3 inç ekranlı dijital kokpit yer alıyor. Yani sürücü ekranı ve multimedya ekranı, tek bir panel üzerinde birleşmiş gibi görünen daha modern bir yapıyla sunuluyor.

Bunun dışında iki kollu yeni direksiyon, yenilenen fiziksel tuşlar, sadeleştirilmiş klima çıkışları ve daha derli toplu bir orta konsol tasarımı da dikkat çekiyor. Tanıtım görsellerinde kullanılan açık renk döşemeler ise kabinin daha ferah ve premium görünmesini sağlamış.

Kia, yeni XCeed’in motor seçeneklerini şimdilik tüm detaylarıyla açıklamadı. Ancak modelin benzinli ve mild-hybrid seçeneklerle satılacağı biliniyor. Bu da önceki dönemde sunulan plug-in hybrid versiyonun geri dönmeyebileceğini gösteriyor.