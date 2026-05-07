2026 Opel Astra, resmen Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri.

Dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan ve Türkiye’de de çok ilgi gören Opel, geçtiğimiz yılın sonlarında sevilen otomobili Astra’yı resmen yenilediğini duyurmuştu. 2026 model Opel Astra, şık tasarımı ve yepyeni özellikleriyle gerçekten dikkat çekmeyi başarıyordu.

Şimdi ise ülkemizdeki otomobilseverleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Opel, yeni Astra’yı resmen Türkiye’de satışa çıkardığını duyurdu. Gelin yeni Astra’nın sunduğu özelliklere ve fiyatına bakalım.

2026 Opel Astra Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Yeni Opel Astra 1.5 130 HP Dizel (GS) 2.290.000 TL

C hatchback segmentinde çok iddialı olacak 2026 Opel Astra, hâlihazırda şık tasarıma sahip otomobilde küçük makyajlarla geliyor. Izgranın yenilendiğini görüyoruz. Burada Intelli-Lux HD aydınlatma kullanılıyor. Üst ve alt kısma doğru uzayan ek aydınlatmalara sahip aydınlatmalı şimşek logo tasarımı da var. Yenilenen Opel Vizor tasarımıyla daha keskin bir görünüme kavuştuğunu da söyleyebiliriz.

Açıklamalara göre Astra, Türkiye’de ilk etapta GS donanım seviyesi ile 1.5 litrelik 130 HP gücündeki dizel motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. Aracın 0’dan 100 km/sa’e 10,6 saniyede çıktığı, maksimum hızının ise 209 km/sa olduğu belirtilmiş. 8 ileri tam otomatik şanzımanla geldiğini de belirtelim. Ortalama 100 km’de 4,9-5,1 litre yakıt performansına sahip olduğu da aktarılmış.

İç mekânda da yenilikler var. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemenin kullanıldığı kabinde standart olarak üst düzey konfor sunan "Intelli-Seat" koltuklar bulunuyor. Pure Panel Pro dijital kokpit, kablosuz bağlantı özellikleri ve AGR onaylı ergonomik koltuklarıyla sürüş konforunu ileri taşıyan yeni Astra, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenliği de üst seviyeye çıkarıyor.