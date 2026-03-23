PlayStation'da 'Erken Bahar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 19 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation Store'da 'Erken Bahar' indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yeni yılın ilk büyük bahar indirimlerinden biri olan "Erken Bahar" indirimleri başlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Erken Bahar indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

PlayStation 'Erken Bahar' indirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Forza Horizon 5 1.541 TL 924,60 TL (-%40) F1 25 2.900 TL 1.160 TL (-%60) A Way Out 1.049 TL 188,82 TL (-%82) Assassin's Creed Shadows 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) DRAGON BALL: Sparking! ZERO 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) Sea of Thieves 999 TL 499,50 TL (-%50) Dying Light: The Beast 2.799 TL 2.099,25 TL (-%25) TEKKEN 8 2.099 TL 839,60 TL (-%60) RESIDENT EVIL 3 1.399 TL 349,75 TL (-%75) ELDEN RING NIGHTREIGN 1.749 TL 1.311,75 TL (-%25) The Crew Motorfest 1.879 TL 375,80 TL (-%80) Gears of War: Reloaded 1.599 TL 799,50 TL (-%50) Age of Empires IV: Anniversary Edition 999 TL 699,30 TL (-%30) MY HERO ACADEMIA: All's Justice 2.999 TL 2.399,20 TL (-%20) Need for Speed Unbound 1.400 TL 140 TL (-%90) CODE VEIN II 2.999 TL 2.249,25 TL (-%25) Sonic Racing: CrossWorlds 2.499 TL 1.499,40 TL (-%40) Dying Light 2 Stay Human 2.099 TL 524,75 TL (-%75) LEGO Harry Potter Collection 1.399 TL 279,80 TL (-%80) Metro Exodus 1.049 TL 157,35 TL (-%85)

PlayStation 'Erken Bahar' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.