PlayStation'da 'Erken Bahar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 19 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yeni yılın ilk büyük bahar indirimlerinden biri olan "Erken Bahar" indirimleri başlamış durumda.
Erken Bahar indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.
PlayStation 'Erken Bahar' indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Forza Horizon 5
|1.541 TL
|924,60 TL (-%40)
|F1 25
|2.900 TL
|1.160 TL (-%60)
|A Way Out
|1.049 TL
|188,82 TL (-%82)
|Assassin's Creed Shadows
|2.799 TL
|1.399,50 TL (-%50)
|DRAGON BALL: Sparking! ZERO
|2.799 TL
|1.399,50 TL (-%50)
|Sea of Thieves
|999 TL
|499,50 TL (-%50)
|Dying Light: The Beast
|2.799 TL
|2.099,25 TL (-%25)
|TEKKEN 8
|2.099 TL
|839,60 TL (-%60)
|RESIDENT EVIL 3
|1.399 TL
|349,75 TL (-%75)
|ELDEN RING NIGHTREIGN
|1.749 TL
|1.311,75 TL (-%25)
|The Crew Motorfest
|1.879 TL
|375,80 TL (-%80)
|Gears of War: Reloaded
|1.599 TL
|799,50 TL (-%50)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|999 TL
|699,30 TL (-%30)
|MY HERO ACADEMIA: All's Justice
|2.999 TL
|2.399,20 TL (-%20)
|Need for Speed Unbound
|1.400 TL
|140 TL (-%90)
|CODE VEIN II
|2.999 TL
|2.249,25 TL (-%25)
|Sonic Racing: CrossWorlds
|2.499 TL
|1.499,40 TL (-%40)
|Dying Light 2 Stay Human
|2.099 TL
|524,75 TL (-%75)
|LEGO Harry Potter Collection
|1.399 TL
|279,80 TL (-%80)
|Metro Exodus
|1.049 TL
|157,35 TL (-%85)
PlayStation 'Erken Bahar' indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.