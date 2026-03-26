Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PlayStation'da İlkbahar İndirimleri Başladı (Büyük Oyunlarda Kaçırılmayacak İndirimler Var)

PlayStation Store'da ilkbahar indirimleri başladı. Kampanya kapsamında birçok büyük ve önemli oyunda indirimler sunuluyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise yeni yılın ilk büyük indirimi olan "İlkbahar" indirimleri başlamış durumda.

İlkbahar indirimleri kapsamında PlayStation'ın özel oyunları dâhil olmak üzere büyük indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

İçerikten Görseller

2

PlayStation İlkbahar indirimleri

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Dispatch 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20)
ASTRO BOT 2.999 TL 2.129,29 TL (-%29)
ARC Raiders 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20)
Forza Horizon 5 1.541 TL 924,60 TL (-%40)
Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-%75)
NBA 2K26 2.900 TL 580 TL (-%80)
Avowed 2.099 TL 1.574,25 TL (-%25)
Gang Beasts 699 TL 279,60 TL (-%60)
Grand Theft Auto V: Premium Edition 1.199 TL 503,58 TL (-%58)
Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.259,55 TL (-%55)
Baldur's Gate 3 2.499 TL 1.874,25 TL (-%25)
F1 25 2.900 TL 1.160 TL (-%60)
ARK: Survival Ascended 1.599 TL 399,75 TL (-%75)
ELDEN RING 1.499 TL 974,35 TL (-%35)
Avatar: Frontiers of Pandora 1.049 TL 681,85 TL (-%35)
HELLDIVERS 2 1.399 TL 1.049,25 TL (-%25)
Kingdom Come: Deliverance II 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50)
A Way Out 1.049 TL 188,82 TL (-%82)
The Crew Motorfest 1.249 TL 249,80 TL (-%80)
UFC 5 2.900 TL 435 TL (-%85)

PlayStation İlkbahar indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Playstation Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com