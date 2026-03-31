Steam Ev Festivali İndirimleri Başladı (Ev İşi Severler Buraya)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Ev Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Ev Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Ev Festivali indirimlerinin sona ermesinin ardından Steam'de 6 Nisan tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Ev Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Hozy 7.99$ 7.19$ (-%10) House Flipper 2 23.99$ 15.59$ (-%35) PowerWash Simulator 2 12.49$ 10.61$ (-%15) Creature Kitchen 4.49$ 3.59$ (-%20) House Flipper 14.99$ 3.74$ (-%75) Whisper of the House 7.99$ 6.39$ (-%20) Unpacking 9.99$ 3.99$ (-%60) Builder Simulator 19.99$ 3.99$ (-%80) Spirit City: Lofi Sessions 6.72$ 4.03$ (-%40) Virtual Cottage 2 3.99$ 3.59$ (-%10) The Berlin Apartment 12.49$ 6.86$ (-%45) ContractVille 5.79$ 2.89$ (-%50) Mini Cozy Room: Lo-Fi 2.99$ 1.49$ (-%50) Camper Van: Make it Home 7.99$ 5.59$ (-%30) A Webbing Journey 4.49$ 3.59$ (-%20) Squeakross: Home Squeak Home 7.99$ 6.39$ (-%20) Bus Flipper: Renovator Simulator 8.49$ 5.09$ (-%40) Twinkleby 8.99$ 4.49$ (-%50) Unbox the Room 3.99$ 2.99$ (-%25) The Dream Globe 1.99$ 1.59$ (-%20)

Steam Ev Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.