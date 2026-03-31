Steam Ev Festivali İndirimleri Başladı (Ev İşi Severler Buraya)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Ev Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Barış Bulut

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Ev Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ay Ev Festivali indirimlerinin sona ermesinin ardından Steam'de 6 Nisan tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Hozy 7.99$ 7.19$ (-%10)
House Flipper 2 23.99$ 15.59$ (-%35)
PowerWash Simulator 2 12.49$ 10.61$ (-%15)
Creature Kitchen 4.49$ 3.59$ (-%20)
House Flipper 14.99$ 3.74$ (-%75)
Whisper of the House 7.99$ 6.39$ (-%20)
Unpacking 9.99$ 3.99$ (-%60)
Builder Simulator 19.99$ 3.99$ (-%80)
Spirit City: Lofi Sessions 6.72$ 4.03$ (-%40)
Virtual Cottage 2 3.99$ 3.59$ (-%10)
The Berlin Apartment 12.49$ 6.86$ (-%45)
ContractVille 5.79$ 2.89$ (-%50)
Mini Cozy Room: Lo-Fi 2.99$ 1.49$ (-%50)
Camper Van: Make it Home 7.99$ 5.59$ (-%30)
A Webbing Journey 4.49$ 3.59$ (-%20)
Squeakross: Home Squeak Home 7.99$ 6.39$ (-%20)
Bus Flipper: Renovator Simulator 8.49$ 5.09$ (-%40)
Twinkleby 8.99$ 4.49$ (-%50)
Unbox the Room 3.99$ 2.99$ (-%25)
The Dream Globe 1.99$ 1.59$ (-%20)

Steam Ev Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı! Steam, 2025 Yılına Yönelik Verileri Açıkladı: İndirilen Veri Miktarı 100 Exabyte'ı Aştı!
Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

