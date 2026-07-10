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Steam Taktiksel Oyun İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

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Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de taktiksel oyun indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam Taktiksel Oyun İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "taktiksel oyun" indirimleri.

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Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 13 Temmuz tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

Steam Taktiksel Oyun İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)
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Steam taktiksel oyun indirimleri

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Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Total War: WARHAMMER III 49.99$ 7.49$ (-%85)
Sid Meier's Civilization VII Deluxe Edition 99.99$ 49.99$ (-%50)
MENACE 19.99$ 14.99$ (-%25)
Thronefall 7.29$ 4.73$ (-%35)
Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition 11.00$ 2.75$ (-%75)
Warhammer 40,000: Rogue Trader 24.99$ 9.99$ (-%60)
Nova Roma 14.99$ 11.99$ (-%20)
Stronghold Crusader: Definitive Edition 10.49$ 6.29$ (-%40)
Total War: THREE KINGDOMS 27.99$ 8.39$ (-%70)
Aethermancer 11.49$ 8.04$ (-%30)
Northgard: Definitive Edition 17.99$ 5.03$ (-%72)
Kingdom Two Crowns 10.49$ 2.09$ (-%80)
Dune: Spice Wars 17.99$ 7.19$ (-%60)
Manor Lords 19.99$ 12.99$ (-%35)
Darkest Dungeon 11.99$ 1.79$ (-%85)
Empires of the Undergrowth 14.99$ 4.49$ (-%70)
Total War: WARHAMMER II 49.99$ 12.49$ (-%75)
XCOM 2 19.99$ 2.99$ (-%85)
Tempest Rising 27.99$ 19.59$ (-%30)
Xenonauts 2 19.99$ 9.99$ (-%50)

Steam taktiksel oyun indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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