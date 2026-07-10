Steam Taktiksel Oyun İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "taktiksel oyun" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 13 Temmuz tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam taktiksel oyun indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|7.49$ (-%85)
|Sid Meier's Civilization VII Deluxe Edition
|99.99$
|49.99$ (-%50)
|MENACE
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Thronefall
|7.29$
|4.73$ (-%35)
|Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition
|11.00$
|2.75$ (-%75)
|Warhammer 40,000: Rogue Trader
|24.99$
|9.99$ (-%60)
|Nova Roma
|14.99$
|11.99$ (-%20)
|Stronghold Crusader: Definitive Edition
|10.49$
|6.29$ (-%40)
|Total War: THREE KINGDOMS
|27.99$
|8.39$ (-%70)
|Aethermancer
|11.49$
|8.04$ (-%30)
|Northgard: Definitive Edition
|17.99$
|5.03$ (-%72)
|Kingdom Two Crowns
|10.49$
|2.09$ (-%80)
|Dune: Spice Wars
|17.99$
|7.19$ (-%60)
|Manor Lords
|19.99$
|12.99$ (-%35)
|Darkest Dungeon
|11.99$
|1.79$ (-%85)
|Empires of the Undergrowth
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Total War: WARHAMMER II
|49.99$
|12.49$ (-%75)
|XCOM 2
|19.99$
|2.99$ (-%85)
|Tempest Rising
|27.99$
|19.59$ (-%30)
|Xenonauts 2
|19.99$
|9.99$ (-%50)
Steam taktiksel oyun indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.