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[21-28 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[21-28 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 21-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede uzun bir aradan sonra Black Desert bulunuyor.

İçerikten Görseller

[21-28 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
2

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Black Desert 4.99$ -
Palworld 14.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
EA SPORTS FC 27 69.99$ -
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ -
MECCHA CHAMELEON 3.99$ 3.39$ (-%15)
Battlefield 6 69.99$ 34.99$ (-%50)
Assassin's Creed Black Flag Resynced 47.99$ -
Dead by Daylight 14.99$ -
Rust 18.99$ -
Forza Horizon 6 48.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Shift At Midnight 6.29$ 5.66$ (-%10)
Resident Evil 4 29.99$ 7.49$ (-%75)
ICARUS 17.99$ 3.59$ (-%80)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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