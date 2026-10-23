Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Toplam Değeri 8.460 TL'den Fazla 6 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Toplam Değeri 8.460 TL'den Fazla 6 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bugün ise 23-25 Ekim 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 8.460 TL’yi aşan 6 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

İçerikten Görseller

Toplam Değeri 8.460 TL'den Fazla 6 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu
freeplay

Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

freeplay

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition 2.269 TL
Let's Build a Zoo 56,25 TL
Tropico 6 415 TL
Monster Hunter Stories 2.579 TL
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 1.749 TL
Riders Republic 1.399 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

Rockstar Açıkladı: GTA 6 Bekleyenleri Sevindirecek Haber

PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

PlayStation Plus'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [Ekim 2026]

GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi

GTA 6 Çıkışına Sayılı Günler Kala PS5'e Kritik Bir Güncelleme Geldi

GTA 6 Haritasının Kaç Yıldır Hazırlandığı Açıklandı: İşte Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar!

GTA 6 Haritasının Kaç Yıldır Hazırlandığı Açıklandı: İşte Geliştirme Sürecine Dair Yeni Detaylar!

Yeni Xbox'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı: "Yuh!" Dedirten Muhtemel Fiyatı da Paylaşıldı

Yeni Xbox'ın Çıkış Tarihi Sızdırıldı: "Yuh!" Dedirten Muhtemel Fiyatı da Paylaşıldı

Football Manager 27, 5 Gün Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek: İşte Bilmeniz Gerekenler!

Football Manager 27, 5 Gün Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek: İşte Bilmeniz Gerekenler!

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

GTA 6 Çıkış Gününe Özel Uygun Fiyatlı "Midnight Black" PS5 Tanıtıldı (Ama Üzüleceğiniz Bir Detay Var)

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Xbox

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Recep İvedik 8'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

Recep İvedik 8'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

Bijon Sayısı Neden Bazı Arabalarda 4, Bazılarında 5 veya 6?

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com