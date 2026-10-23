Toplam Değeri 8.460 TL'den Fazla 6 Oyun, Xbox'ta Bu Hafta Sonu Ücretsiz Oldu

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

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Bugün ise 23-25 Ekim 2026 tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Bu hafta toplam değeri 8.460 TL’yi aşan 6 oyuna bedavaya ulaşabileceksiniz. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

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Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi? Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition 2.269 TL ✅ Let's Build a Zoo 56,25 TL ✅ Tropico 6 415 TL ✅ Monster Hunter Stories 2.579 TL ❌ Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 1.749 TL ❌ Riders Republic 1.399 TL ❌

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.