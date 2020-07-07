Bir süredir heyecanla beklenen Watch Dogs Legion'dan bazı ekran görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntüler, oyun içi ve oyunun menüsüyle ilgili bazı detayları ortaya koyuyor. Oyunla ilgili daha detaylı bilgiler ise pazar günü düzenlenecek bir etkinlikte gün yüzüne çıkacak.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Ubisoft, son birkaç gündür oyunseverlerin gündeminde. Çünkü şirket, önümüzdeki pazar günü "Ubisoft Forward" olarak isimlendirilen bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında da yeni oyunlarıyla ilgili detaylı bilgiler verecek. Ayrıca bu etkinlik kapsamında oyunseverler, normalde 269 TL'ye satın alabilecekleri Watch Dogs 2'ye de ücretsiz olarak sahip olma imkanı yakalayacaklar.

Oyunseverler, hafta sonunun gelmesini iple çekerken Ubisoft cephesinde pek de olumlu gelişmeler yaşanmıyor. Şirket dün, oyunseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri Assassin's Creed Valhalla'nın 30 dakikalık oynanış videosunun sızdırılmasıyla sarsıldı. Bunun üzerinde derhal harekete geçen Ubisoft, internette yer alan görüntüleri tek tek kaldırttı. Daha Assassin's Creed Valhalla şokunu üzerinden atamayan Ubisoft'a, bir darbe de Watch Dogs Legion cephesinden geldi.

Ubisoft, uzunca bir süredir Watch Dogs Legion üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayında piyasaya sürüleceği açıklanan oyunla ilgili olarak bugüne kadar yapılan açıklamalar, oyunseverleri fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Ancak şimdi, yeni bir gelişme yaşandı ve Watch Dogs Legion'dan bazı ekran görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler, oyunla ilgili az da olsa bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Watch Dogs Legion, gerek konusu gerekse dinamikleriyle oyuncuları kendine hayran bırakacak. Açık dünya türündeki bir oyun olarak karşımıza çıkacak olan Watch Dogs Legion, oyunculara bugüne kadar görmediğimiz kadar iyi bir deneyim yaşatacak. Hatta bu oyun, yaklaşmakta olduğunu düşündüğümüz GTA 6'nın en dişli rakiplerinden bir tanesi olacak. Çünkü oyunla ilgili paylaşılan detaylar, Watch Dogs Legion'un ne kadar detaylı bir oyun olacağını gözler önüne sermeye yetiyor.

Watch Dogs Legion'dan sızdırılan görsellere baktığımızda ise hem bu oyunun genel anlamda nasıl görüneceğini hem de oyun menüsündeki detayları inceleme imkanı yakalıyoruz. Ayrıca hemen yukarıda görmekte olduğunuz görüntü Watch Dogs Legion'daki operatörleri ortaya koyuyor ve bu menüde, oyunda kullanacağımız karakterlerin silah ve diğer ekipmanlarını da inceleme imkanı bulacağız gibi görünüyor.

Watch Dogs Legion ile ilgili öğrenmemiz gereken hala çok fazla detay var. Ancak neyse ki Ubisoft, önümüzdeki pazar günü düzenleyeceği etkinlikte bu detayların bir kısmını zaten açıklamış olacak. Bakalım uzunca bir süredir büyük bir heyecanla beklenen Watch Dogs Legion, oyunseverleri gerçekten de beklenildiği kadar etkileyebilecek mi.