iPhone 11 Pro'nun Kamera Kalitesini Gösteren Video

Apple, iPhone 11 Pro'nun kamerasının sınırlarını zorlayan bir video hazırladı. Apple'ın ateş ve buz kullanarak oluşturduğu video, iPhone 11 Pro'nun kamerasının neler yapabildiğini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığı yeni iPhone'larında en çok kamera özelliklerini övdü. Aslına bakacak olursak bu haklı bir övgüydü çünkü özellikle iPhone 11 Pro'nun kamerası hem tüketiciler hem de teknik eleştirmenlerden tam not aldı. Şimdiyse Apple, iPhone 11 Pro'nun kamera yeteneklerini sergileyen yeni bir video yayınladı.

Apple, YouTube üzerinden yayınladığı videoya "Fire and Ice" yani "Ateş ve Buz" ismini veriyor. Videonun asıl amacı ise iPhone 11 Pro'nun kamera özelliklerinin sınırlarını zorlamak ve ortaya mükemmel duvar kağıtları çıkarmak. Videonun adından da anlaşılabileceği üzere daha çok ateş ve buz görsellerinin yer aldığı video, Apple'ın bu kez kamera konusunda ne kadar iyi bir iş çıkardığını ortaya koyuyor.

Apple, iPhone 11 Pro'nun tüm yeteneklerini sergileyebilmek için geçtiğimiz dönemlerde de benzer çalışmalar yaptırdığı Donghoon Jun ve James Thornton'u görevlendirdi. Sanatçılar, söz konus videonun oluşturulması için ciddi çalışmalar yürüttüler ve en sonunda da ortaya mükemmel bir iş koymayı başardılar. Apple, "Fire and Ice"ın arka planında yaşananları da YouTube'daki takipçileriyle paylaştı.

iPhone 11 Pro ile çekilen Ateş ve Buz videosu

Apple, bu tarz videolarını "Shot on iPhone" yani "iPhone ile Çekildi" kampanyası dahilinde yayınlıyor. Şirket, bu tarz videolar ile iPhone'ların kamerasının tüm sınırlarını zorluyor ve böylelikle çok iyi bir reklam çalışması yapmış oluyor. Hatta Apple, geçtiğimiz dönemlerde su, kurşun ve kimyasal maddeler aracılığıyla benzer videolar çekmiş, tüketicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Dilerseniz sizleri şimdi de, "Fire and Ice"ın sahne arkası görüntüleri ile başbaşa bırakalım.