Bilim İnsanları, 3 Bin Yıllık Mumyayı 'Konuşturdu'

Bilim insanları, 3D yazıcı ve ses birleştirici kullanarak 3 bin yıllık bir mumyanın sesinin nasıl çıkacağını ortaya çıkarmaya çalıştı. Araştırmacıların esas konusu, geçmişte kalmış bir sesin yeniden yaratılıp yaratılamayacağını görmekti.

Antik Mısır'dan bir mumya konuşabilseydi, sesi neye benzerdi? Yeni bir bilimsel deney bu soruya nihayet yanıt verdi, ancak bulunan yanıt zannedildiği kadar etkileyici ve kaygı verici değil.

3 bin yıllık mumyanın sesi CT tarayıcıları, 3D yazıcı ve ses birleştirici kullanılarak yeniden üretildi. Deneyin sonuçları Scientific Reports'ta yayınlandı. Bilim insanlarının böyle bir deneyi neden yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Elbette mumyaların dirilip inlemek gibi bir alışkanlıkları yok. Makalenin yazarlarından John Schofield, araştırma ekibinin bu deneyi sadece geçmişte kalan bir sesin yeniden oluşturulup oluşturulamayacağını görmek için yaptığını söylüyor.

Mumyanın ses yolu korunmuş

York Üniversitesi'nden arkeolog Schofield, hem geçmiş kültürler hakkındaki anlayışımızı geliştirmek hem de böyle bir şeyin yapılabileceğini göstermek için deneye başladıklarını belirtiyor. Bunun yanı sıra, insanların müze ya da tarihi korunma alanlarında insanların geçmişle iletişim kurma deneyimlerini zenginleştirmek de araştırmacıların hedefleri arasında.

Her insanın ses yolunun özgün boyutları birbirinden farklı sesler üretiyor. Bilim insanları deneyde Nesyamun adı verilen antik Mısırlı bir rahibin ses yolunun boyutlarını yeniden canlandırmaya çalıştılar. Antik Mısır'ın tüm ileri gelenlerine olduğu gibi, Nesyamun'un vücudu da öbür dünyaya geçiş için mumyalanmış. Schofield, mumyalanması sayesinde Nesyamun'un yumuşak dokularının ve bu çalışma için önemli olan göğüs boşluğunun bugüne kadar kaldığını belirtiyor.

Ses yolu da büyük oranda korunduğu ve fiziki bütünlüğü sağlam olduğu için deneye uygundu. Tahrip edici olmayan bir CT tarayıcısıyla elde edilen veriler 3B yazıcı ile mumyanın ses yolunun kopyasının yapılmasını sağladı. Daha sonra bu kopya ses yolu, Ses Yolu Organı adı verilen yapay bir gırtlakla birleştirildi. Bu organ genel olarak ses bireşimi için kullanılıyor. Araştırmacılar en nihayetinde bir 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.

Yalnızca tek bir sesin yaratılmasının sebebiyse deneyde oluşturulan ses yolunun, dolayısıyla Nesyamun'un lahitindeki mumyadan alınan ses yolunun yalnızca bir şekle sahip olması. Schofield, cümle benzeri sesleri elde etmek için bilgisayar kullanacaklarını açıkladı.

Bilim insanlarının yeniden yarattığı Nesyamun'un sesine bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.