Bir Adam, 30 Yıllık Cinayeti İnternet Dedektifliği ile Çözdü

Todd Matthews isimli bir adam, ABD'de işlenen gizemli bir cinayeti, intenet dedektifliği yaparak çözdü. Yıllar önce gerçekleşen bu olay, internet kullanımının bambaşka bir yönünü gözler önüne seriyor.

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet, bugün her bilgiye kolayca ulaşmamızı sağlıyor. Ancak bugüne kadar muhtemelen hiçbirimiz, interneti bir cinayeti açığa kavuşturmak için kullanmamışızdır. Bu haberimizde sizlere, internet kullanımının benzersiz bir yönünden bahsedeceğiz. Todd Matthews isimli bir adam, sadece internet kullanarak, yani internet dedektifliği yaparak bir cinayeti aydınlatmayı başardı.

1960'lı yıllarda, ABD'de gizemli bir cinayet işlenmişti. Polisler, cansız bir bedeni çadır ambalajının içine sarılmış olarak bulmuşlardı. Yapılan soruşturmalarla bir sonuca ulaşamayan kolluk kuvvetleri, cesedin kime ait olduğunu tespit edememişlerdi. Hal böyle olunca da öldürülen kadının cansız bedeni, kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kolluk kuvvetleri bu kadının mezar taşına, "Çadır Kadın" anlamına gelen "Tent Girl" ibaresini yazdırdılar.

Todd Matthews, bu gizemli cinayeti 1987 yılında duyuyor. Şans ya; cesedi bulan kişi de Matthews'in kayınpederi. Bir Cadılar Bayramı kutlaması sırasında kayınpederinin bu hikayeyi kendisine anlatması üzerine Çadır Kadın'a ilgi duyan Matthews, olayla ilgili araştırma yapmaya başlıyor. Ancak o yıllarda internet olmadığını söyleyen internet dedektifi, araştırmalarının sadece gazete kupürleri, telefon görüşmeleri ve kayın pederinden aldığı bilgilerle sınırlı olduğunu ifade ediyor.

Matthews, cinayete kurban giden talihsiz kadının mezarında bir isim olmayışından çok fazla etkilendiğini söylüyor. Kendisinin de küçük yaşlardayken iki kardeşini kaybettiğini ifade eden Matthews, bebek yaştaki kardeşlerinin bile ismi olup, bu kadının isminin olmayışından etkilenip, kadına ilgi duymaya başladığını belirtiyor. Ancak Matthews, 1990 yılına kadar, yani internet olgusunun ortaya çıkmasına kadar ne yazık ki herhangi bir gelişme kat edemiyor.

Matthews, internet kullanımının başlamasıyla birlikte Çadır Kadın için bir internet sitesi kuruyor. Bu internet sitesine talihsiz kadınla ilgili bildiği tüm bilgileri ekleyen internet dedektifi, buradan da net bir yanıt alamıyor. Ancak internette verilen kayıp ilanlarını ararken hiç beklemediği bir şeyle karşılaşan Matthews, kayıp kız kardeşini arayan bir kadının notunu görüyor. Gizemli cinayete yıllarını veren Matthews, nihayet istediği sonuca ulaşıyor.

Bir internet sitesine kayıp ilanı veren kadın, kız kardeşinin 1967 yılında Kentucky eyaletine bağlı Lexington şehri yakınlarında kaybolduğunu ifade ediyor. Bu açıklamayı elindeki bulgularla birleştiren Matthews, kayıp ilanındaki kişinin Çadır Kadın olduğunu anlıyor. İlan sahibiyle iletişime geçmeyi başaran Matthews, işte bu sayede gizemli bir cinayetteki kimliği belirsiz kişinin tespit edilmesini sağlıyor.

Matthews, elde ettiği bulguları kolluk kuvvetlerine sunup, kapanmış bir gizemli cinayet dosyasının yeniden açılmasını sağlıyor. Kolluk kuvvetleri, 1997 yılında Çadır Kadın'ın mezarını açıp, ilan sahibi kadınla DNA eşleştirmesi yapıyorlar. Yapılan çalışmalar sonucunda Çadır Kadın'ın aslında, ilan sahibinin kardeşi yani Barbara Hackmann Taylor olduğu anlaşılıyor.

İnternet dedektifi, aydınlattığı gizemli cinayetin ardından da çalışmalarını sürdürüyor. İnternet geliştikçe çalışmalarının çapını da genişleten Matthews, kayıp ya da kimliği belirsiz kişiler için oluşturulan ilk veri tabanının geliştirilmesine yardımcı oluyor. Oluşturulan veri tabanı, yıllar içinde onlarca kayıp ve kimliği belirsiz kişilerin bulunmasını sağlıyor.