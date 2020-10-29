90’lı yıllarda çevirmeli modemlerle internete bağlanmayı hiç denediniz mi? Uzun süre boyunca hatta girmeye çalışmak, hatta girdikten sonra en ufak bir görseli bile dakikalarca indirmek, günümüz internet anlayışından çok uzak olan 90’lı yılları deneyimlemek istiyorsanız, sizler için bir site önerimiz var.

Özellikle son 10 yıl içinde teknolojideki hızlı gelişimle birlikte internetin de hızı çok önemli ölçüde arttı. Günümüzde 1 - 2 Mbps internet hızları “aşırı yavaş” olarak nitelendirilir, ancak 90’lı yıllarda bu hızlar, insanlara gerçekçi gelmeyecek kadar yüksek seviyelerdeydi. Uzun süre modem sesi eşliğinde bekledikten sonra bağlantı kurulurdu ve en ufak bir site için dakikalarca beklememiz gerekirdi.

Çevirmeli modemlerle, tıpkı telefon görüşmesi yaptığımız gibi servis sağlayıcılar aranır, daha sonrasında bu hat üzerinden internete bağlanırdık. Elbette 4K filmler bir kenarı dursun 144p’de video izlemek bile pek gerçekçi bir senaryo değildi. Zira tek bir küçük fotoğrafın yüklenmesi bile uzun süreler alırdı.

Çevirmeli modem sesi:

90’lı yılları deneyimlemenizi sağlayacak site: slowww.ml

Özellikle yaşı bu çağı tutmayan kişiler, günümüzde internet kurdu olmuş durumdalar. 5 saniye bile beklemek sanki yıllar geçmiş gibi gelmesine neden oluyor, ancak “slowww.ml” isimli internet sitesini ziyaret ederseniz 90’lı yıllarda neler çektiğimizi sizler de deneyimleyebilirsiniz. Saniyede 175 bit yükleme yapan bu internet sitesi, bizlere 90’lı yıllarda internete bağlanma deneyimini yaşatıyor.

“Very Slow Website” isimli site, bizlere 90’lı yıllarda insanların nasıl internete bağlandığını gösteriyor. Metinler yüklenirken bile son derece yavaş kalan bu internet sitesi, günümüzde teknolojinin ne kadar hızlandığını da gözler önüne seriyor. Sadece 968 bayt bir görüntünün bile 40 saniyede yüklenebildiği 90’lı yıllar, günümüz internet sitelerini açmaya kalksa muhtemelen günler boyunca indirmeye devam edecekti.

Peki sizler bu internet sitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 90’lı yıllarda internete bağlanma şansınız hiç oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.