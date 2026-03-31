[31 Mart-6 Nisan] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Elinizi Çabuk Tutun)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat ASTRONEER 14.99$ 3.74$ (-%75) Survive the Nights 10.49$ 3.56$ (-%66) Digimon Story Time Stranger 45.99$ 32.19$ (-%30) Electrician Simulator 9.29$ 0.46$ (-%95) Axiom Verge 10.49$ 2.62$ (-%75) Insurgency 14.99$ 2.99$ (-%80) NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2 12.99$ 6.49$ (-%50) Tiny House Simulator 2.99$ 1.19$ (-%60) Electronic Market Simulator 9.89$ 5.43$ (-%45) Jester: A Foolish Ritual 2.99$ 2.09$ (-%30) Smalland: Survive the Wilds 17.99$ 5.39$ (-%70) Handyman Corporation 11.99$ 0.95$ (-%92) CASE: Animatronics 9.99$ 1.49$ (-%85) Food Processing Simulator 7.29$ 5.83$ (-%20)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.