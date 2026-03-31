[31 Mart-6 Nisan] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Elinizi Çabuk Tutun)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|ASTRONEER
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Survive the Nights
|10.49$
|3.56$ (-%66)
|Digimon Story Time Stranger
|45.99$
|32.19$ (-%30)
|Electrician Simulator
|9.29$
|0.46$ (-%95)
|Axiom Verge
|10.49$
|2.62$ (-%75)
|Insurgency
|14.99$
|2.99$ (-%80)
|NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2
|12.99$
|6.49$ (-%50)
|Tiny House Simulator
|2.99$
|1.19$ (-%60)
|Electronic Market Simulator
|9.89$
|5.43$ (-%45)
|Jester: A Foolish Ritual
|2.99$
|2.09$ (-%30)
|Smalland: Survive the Wilds
|17.99$
|5.39$ (-%70)
|Handyman Corporation
|11.99$
|0.95$ (-%92)
|CASE: Animatronics
|9.99$
|1.49$ (-%85)
|Food Processing Simulator
|7.29$
|5.83$ (-%20)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.