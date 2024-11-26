Evinizin bahçesinde bir kazı yaparken belki de dünyada yaşamış en büyük dinozorun iskeletine rastladığınızı düşünün… Bu olay, Portekiz’de gerçekten yaşandı!

Bir dönemler gezegenimizin hakimi olan dinozorlar, on milyonlarca yıl boyunca şu an bizim yaşadığımız yerlerde hüküm sürdü. Onlarla ilgili ulaştığımız en ufak bir fosil bile, birçok şeyi aydınlatabiliyor.

İçeriğimizde bahsedeceğimiz 2017 yılında bulunan devasa fosil, Avrupa’da bilinen en büyük dinozora aitti. Üstelik bir inşaat kazısı sırasında bulunmuştu. Gelin, bu hikâyenin ve dinozorun derinliklerine inelim.

Fosil parçalarına ilk defa, 2017’de çok ilginç bir şekilde rastlandı.

Portekiz’de yaşayan bir vatandaş, bahçesini genişletmek istedi ve alanda ilginç kemikler ortaya çıktı. Bunun üzerine paleontoloji uzmanlarına ulaştı. Uzmanlar, Avrupa’da bilinen en büyük dinozorun fosilleşmiş iskeletiyle karşı karşıya kaldı.

Bu, 12 metre boyundaki ve 25 metre uzunluğundaki otçul dinozor brachiosaurustu. Ayrıca omurga ve kaburgaların aynı bölgede ve dinozorun anatomisine uygun şekilde bulunmuştu. Bu da hiç sık rastlanan bir şey değildi.

Lizbon Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan Elisabete Malafaia şöyle diyor: "Böyle bir hayvanı bırakın bu pozisyonda bulmayı, tüm kaburgalarını bulmak bile hiç rastladığımız bir şey değil. Hayvanın anatomik duruşu korunmuş.”

Nasıl bir dinozordu bu brachiosaurus?

Dünyada ortalama 150 milyon yıl önce yaşayan, Avrupa’nın hata belki dünyanın en büyük dinozor türüydü. Küçük kafaları, kısa arka bacakları, uzun ön bacakları, uzun boynu olan bir türdü.

Bu türün en küçükleri 15 metreyken en büyükleri 30 metre boya ve 77 tonun üzerinde ağırlığa ulaşabiliyordu.

İşte tesadüf eseri bir kazı sırasında, dinozorlar âlemine dair önemli bir keşfe böyle imza atılmıştı…

Dinozorlarla ilgili daha fazla içerik: