Apple'ın yılın ikinci yarısında duyurması beklenen 6. nesil Apple Watch modeli için bir konsept tasarım hazırlandı. Hazırlanan konsept tasarım, yeni Apple Watch modelinin çerçevesiz bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesi ve bu gelişmeye bağlı olarak kablosuz bağlantı sunan ürünlerin popülerleşmesiyle kullanımı yaygınlaşan ürünlerden bir tanesi de akıllı saatler. Bugün pek çok teknoloji üreticisi tarafından piyasaya sürülen akıllı saatler, milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Üstelik akıllı saat sektöründeki rekabet her geçen gün biraz daha artıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple da kendi akıllı saat modellerini piyasaya süren şirketlerden bir tanesi. Apple Watch olarak isimlendirilen bu akıllı saatler, önemli bir pazar payını elinde bulunduruyor ve Apple, bu durumun değişmemesi için her nesilde yepyeni özellikleri karşımıza çıkarıyor.

6. nesil Apple Watch için oluşturulan konsept tasarım

Apple, yaklaşmakta olan yeni akıllı saati ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak yaşanan sızıntılar ve teknik eleştirmenler tarafından yapılan açıklamalar, 6. seri Apple Watch'ların kandaki oksijen oranını ölçme, daha detaylı bir uyku takibi, yeni ekran tasarımlarının desteklenmesi gibi onlarca yeni ve etkili özelliğe sahip olacağını ortaya koyuyor. Bağımsız bir tasarımcıya göre ise yeni Apple Watch'lar çerçevesiz bir ekrana sahip olacak.

Tasarımcının konseptine göre yaklaşmakta olan Apple Watch modelleri, 5. seriyle aynı boyutlarda olacak. Dolayısı ile yeni nesil Apple Watch, aynı boyutta olmasına rağmen ortadan kalkan çerçeveleri ile daha büyük bir ekran sunacak.

Yeni Apple Watch için oluşturulan konsept tasarımın videosu