Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 7-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki From zirvede kalmaya devam ederken filmlerde ise Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? en üstte yer alıyor.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
- Yaz Evi - Prime Video
- Uykucu - Netflix
- D.I.S.C.O. - Netflix
- Jurassic World: Yeniden Doğuş - Prime Video
- Seks ve Şehir - Prime Video
- Hizmetçi - TV+
- Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix
- Yan Yana - Netflix
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- From - TV+ & TOD
- Off Campus - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Prens - TV+
- Kimler Geldi Kimler Geçti - Netflix
- Teach You a Lesson - Netflix
- House of the Dragon - TV+
- Her Yılın Ardından - Prime Video
- Gibi - EXXEN
- The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+