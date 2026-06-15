Türkiye'de 7-14 Haziran 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 7-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki From zirvede kalmaya devam ederken filmlerde ise Mubi'deki Nasıl Seks Yapacağız? en üstte yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Yaz Evi - Prime Video Uykucu - Netflix D.I.S.C.O. - Netflix Jurassic World: Yeniden Doğuş - Prime Video Seks ve Şehir - Prime Video Hizmetçi - TV+ Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix Yan Yana - Netflix Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler